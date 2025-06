O que impede uma "altseason" no mercado cripto em 2025? Analista aponta os motivos

A última verdadeira temporada de altcoins ocorreu em 2017, quando a maioria desses ativos registrou altas expressivas. Segundo o analista Michaël van de Poppe, ciclos semelhantes não se repetiram nem em 2021 nem em 2025.

Atualmente, o mercado vive uma “temporada do bitcoin”, com o Índice de Temporada de Altcoins abaixo de 25 — distante dos 75 pontos necessários para caracterizar uma temporada de altcoins.

Michaël van de Poppe aponta que a última temporada de altcoins de fato ocorreu em 2017, quando moedas como Ethereum e Ripple registraram valorizações significativas. No entanto, ele destaca que 2021 apresentou apenas a proliferação de novos projetos, enquanto 2025 tem sido marcado por uma “festa das memecoins”.

“Este ciclo provou ser completamente diferente dos ciclos anteriores e se mostrou super complexo.” Michaël van de Poppe afirmou.

Altcoins subvalorizadas para observar no próximo grande ciclo

O gráfico do Índice de Temporada de Altcoins do Blockchain Center evidencia essa tendência. O indicador permaneceu abaixo de 50 durante a maior parte de 2024 e 2025, refletindo a dominância do bitcoin no mercado. Segundo dados do CoinMarketCap, o bitcoin detém atualmente 63% de dominância — bem acima dos 38% registrados durante a temporada de altcoins de 2017 e 2018.

Van de Poppe também apontou uma divisão na comunidade de investidores: enquanto parte acredita na continuidade do mercado de baixa, outra antecipa o início de um novo ciclo de alta. Para ele, ambos os grupos podem estar equivocados. Em vez disso, o analista defende que a verdadeira oportunidade está em deixar de lado o “timing” e concentrar-se no valor fundamental das altcoins.

“Essencialmente, a dificuldade deste ciclo aumentou significativamente e é quase tolice construir toda a sua tese em coisas que aconteceram.” Michaël van de Poppe afirmou.

Fatores macroeconômicos têm um papel decisivo na formação de uma temporada de altcoins. Van de Poppe observou que a redução das taxas de juros e o enfraquecimento do dólar americano podem favorecer o desempenho das altcoins em relação ao bitcoin, especialmente com o retorno do apetite por risco. Além disso, os avanços no ecossistema DeFi e a crescente adoção de altcoins como a Ethereum reforçam esse cenário positivo.

“Quando a temporada de altcoins é para mim o período em que posso adquirir altcoins que estão extremamente subvalorizadas, mas têm equipes fortes que são resilientes e continuam a construir. Existem muitas por aí e estão extremamente, extremamente subvalorizadas.” Michaël van de Poppe afirmou.

Os investidores devem adotar uma postura cautelosa e priorizar projetos com equipes qualificadas e fundamentos robustos, em vez de seguir modismos de curto prazo. Diante do cenário atual, uma estratégia voltada para o longo prazo, aliada a uma análise criteriosa, será essencial para aproveitar as oportunidades na próxima temporada de altcoins.

