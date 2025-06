Por que você perde dinheiro na alta das criptos? As estratégias de investidores de alta performance

O bitcoin segue lateralizado e as altcoins ainda não mostraram força real. A sensação de marasmo só foi quebrada nesta semana pelas desavenças públicas entre Donald Trump e Elon Musk, ex-chefe do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE).

A crise mexeu com o mercado e puxou o bitcoin para baixo na quinta-feira (5). Mas, já na sexta (6), o cenário voltou a melhorar, com a moeda saindo dos US$ 100 mil e retornando aos US$ 104 mil.

No fundo, todo mundo está esperando o mesmo: um novo movimento de alta que empurre o bitcoin para mais um recorde e, com isso, abra caminho para a tão esperada altseason.

Mas quando esse “verão das altcoins” chegar, você vai saber agir da forma certa para sair com lucro de verdade?

Durante uma temporada de alta, um paradoxo se repete: boa parte entra para lucrar com a valorização, mas termina o ciclo com menos capital do que começou.

Como isso acontece?Jogando o jogo da forma errada. Enquanto isso, os investidores de alta performance seguem multiplicando a carteira — tratando o mercado como estratégia e não como aposta. É justamente esse comportamento que separa quem lucra de quem só assiste.

Por isso, entender como pensam os grandes players é o primeiro passo para entrar na jogada com vantagem. Vamos entender como eles se movimentam.

Mentalidade de acumulação

Você coloca na sua cabeça que vai conseguir cronometrar o mercado e surfar todo movimento de alta. Isso é uma ilusão. Quem consegue realmente multiplicar capital não está preocupado em competir com o fluxo, porque sai caro.

Pelo contrário. Eles acumulam quando a liquidez está baixa, o mercado desanimado e não existem “narrativas quentes” a serem perseguidas.

E por que isso faz diferença?

Um dos pontos principais é a redução do custo de oportunidade: comprar a preços baixos ou relativamente estáveis geralmente significa pagar menos prêmio do que quem entra em um pump estourado.

Uma estratégia campeã é a de compras fracionadas, ou seja, em vez de operar o tempo todo, entrando e saindo de posição, os investidores estrategistas escalam posições ao longo do tempo. Estudam o ativo, definem a alocação desejada e vão aportando de forma gradual e constante, aproveitando também correções pontuais.

Se a tese falha por algum motivo, eles também sabem reconhecer os próprios vieses, como a ancoragem, e cortar perdas, em vez de carregar posições problemáticas por anos.

Identificar narrativas antes da explosão

Para quem consegue antecipar as “narrativas do momento” (seja DeFi, IA, DePin, RWA, etc.), os lucros que vêm das valorizações podem ser explosivos.

Você, por outro lado, se expõe a uma narrativa quando ela já virou manchete em sites de notícias e trending topics no X. Ou seja: chegou atrasado e é provável que, quando entre, acabe perdendo dinheiro.

Nessa hora, a ordem é deixar a passividade (e a preguiça) de lado e partir para uma pesquisa proativa. Onde?

Artigos acadêmicos e papers de desenvolvedores

Em vez de confiar só em notícias, dê uma olhada em trabalhos de universidades e equipes que realmente criam a tecnologia. Entenda se a proposta parece sólida e se há interesse real de pesquisadores ou grandes times.

Atividade no GitHub

No GitHub, projetos ativos mostram atualizações frequentes no código (registros de mudanças ou “commits” em inglês). Basta buscar o repositório e checar se houve alterações nas últimas semanas: isso indica que a equipe está ativa e empenhada em melhorar o projeto.

Movimentações de fundos de investimento e Venture Capital

Quando grandes fundos começam a comprar uma determinada cripto ou alocar capital em certas startups, é um sinal de que os projetos podem estar prestes a ganhar tração.

Antecipando a curva de adoção

Além de buscar saber o que está sendo construído, os investidores com carteiras lucrativas analisam três fatores-chave:

Desenvolvimento real

​​O produto existe de fato? Existem protocolos, aplicativos descentralizados (DApps), testnets rodando?

Injeção de capital

Algumas perguntas que cabem: quem está colocando dinheiro? Quais parcerias ou aceleradoras estão envolvidas?.

Uso real por pessoas e equipes

Investigue se já existem grupos de teste usando a plataforma, se o DApps está aumentando sua base de usuários ou se o volume de transações na blockchain já é relevante. Isso mostra que o projeto não é só uma fachada, tem gente de verdade usando.

Quando esses três elementos estão alinhados, a chance de crescimento orgânico aumenta muito. A maioria das pessoas entra quando só tem “ruído” nas redes sociais — não sinais. Os investidores de ponta compram antes que os influenciadores entrem no hype e façam o preço subir.

Criar e rever teses de investimento

Montar teses claras e fazer o teste de estresse

Uma parte essencial do sucesso em bull markets vem de pesquisar e entender as motivações que embasam cada investimento. Isso inclui:

Problema que o projeto resolve

Existe um gap real de mercado ou é só um clone de algo que já existe?

Caminho para adoção

Quem vai usar esse produto daqui a seis meses? Como vão construir a base de usuários?

Concorrentes diretos e indiretos

Se amanhã surgisse uma blockchain mais rápida e barata, como aquele projeto resistiria? O que não falta no mercado cripto é projeto nascendo e morrendo de forma relâmpago.

Cronograma de emissões

Quantos tokens serão desbloqueados e com que frequência? Quem detém grandes quantidades?

Se muitos tokens forem liberados de uma só vez, o aumento repentino na oferta pode fazer o preço cair, porque haverá uma diluição. Além disso, descobrir que poucas carteiras concentram grande parte dos tokens indica risco de dump: se esses detentores venderem de repente, o mercado pode despencar.

Testando vulnerabilidades e situações extremas

Listados os pontos principais, vêm as perguntas desconfortáveis:

Será que essa cripto é mesmo útil? Alguns projetos soam bons, mas não têm um uso real. Se ninguém usar o token, o preço pode despencar.

E se aparecerem novas leis que dificultem usar esse token? Caso governos ou reguladores criem barreiras, o projeto pode deixar de funcionar como o esperado e perder valor.

E se houver mudanças importantes no próprio sistema do projeto? Quando a tecnologia sofre alterações grandes, pode surgir confusão entre diferentes versões do projeto, deixando investidores sem saber qual caminho seguir e gerando queda de preço.

Saber navegar pelos ciclos

Os investidores de alta performance sabem que cada bull market tem quatro fases básicas:

Acumulação: preços laterais, pouca atenção da mídia, sentimento neutro ou até negativo.

Alta: volume sobe, narrativa começa a se formar, momentum técnico acelera.

Distribuição: todos os canais de mídia falam coisas do tipo “esse ativo vai crescer 10 vezes em dias” e surgem influenciadores ensinando “como multipliquei por 1.000 o meu capital”.

Baixa: ausência de novos compradores, notícias negativas pipocam e muitos acreditam que “é só uma correção temporária”.

E como os estrategistas agem? Ajustando a exposição de acordo com a fase.

Em vez de ficar 100% expostos a ativos arriscados até o fim do ciclo, eles trabalham em etapas: começam a comprar aos poucos na fase 1, aumentam posição na fase 2, vendem posições estrategicamente (parcial e de maneira escalada) na fase 3 e reduzem risco na fase 4, migrando para stablecoins ou ativos mais seguros.

Entenda que, quando a mídia começa a falar do projeto, grande parte da alta já aconteceu.

Usar ferramentas e dados que muitos ignoram

Muitos param nos gráficos de preço. Quem coloca lucro no bolso de verdade vai além, analisando métricas mais sofisticadas para entender o que está se formando e onde o capital mais estratégico está se posicionando:

Análises on-chain

Permitem identificar quando grandes quantias saem de exchanges, quando detentores de longa prazo estão acumulando e quando mineradoras começam a vender, por exemplo. Esses sinais mostram se o mercado está ficando mais forte ou se poderá existir uma pressão de venda.

Rastreamento de carteiras ativas

Usado para descobrir os movimentos do chamado “smart money” (carteiras institucionais ou pessoas que sabem o que fazem). Se uma dessas carteiras gigantes começa a se mexer, pode ser sinal de que uma grande variação de preço está prestes a acontecer.

Métricas de receita de protocolos (Token Terminal)

Na ferramenta Token Terminal, você pode consultar quanto o protocolo realmente fatura. Isso ajuda a saber se há uso consistente e sustentável ou se o projeto vive só de incentivos e promessas.

Combinar várias fontes e interpretar esses indicadores antes da maioria ajuda a entrar em um ciclo de alta ou escapar de uma queda antes que o mercado perceba.

Ter reserva em caixa

Em ciclos em alta, é comum achar que “ou você entra agora ou vai perder a chance”. Por isso, muita gente coloca tudo em ativos de risco. Mas investidores mais experientes guardam uma porcentagem do portfólio em reserva.

E por que fazer isso?

Aproveitar quedas inesperadas: se o mercado cair de repente, você tem caixa para comprar bons ativos com desconto.

Entrar em novas oportunidades: se surgir uma nova altcoin promissora, dá para investir sem vender nada às pressas.

Proteger o capital em quedas: quem mantém uma reserva sofre menos e consegue se reposicionar com mais estratégia.

Planejamento claro

Separe os ativos por papel na sua carteira

Base segura: ativos mais estáveis e maior respaldo de usuários, como bitcoin e ether.

Inovação e infraestrutura: projetos com tecnologia e potencial de crescimento.

Ativos mais arriscados: projetos novos, em teste, com potencial alto.

Defina metas

Quando vender parte para garantir lucro.

Quando cortar perdas se o preço cair demais.

Quanto tempo pretende manter cada ativo antes de decidir se vende, mantém ou compra mais.

Rebalanceie regularmente

Se um ativo sobe muito e passa a representar uma porcentagem grande da carteira, venda parte dele para equilibrar o risco e guardar reserva para novas oportunidades.

Se você chegou até aqui, ganhou uma boa base para começar a agir com estratégia e consistência, e deixar para trás o passado de resultados ruins.

Muitos ainda reagem ao preço, enquanto poucos entendem as regras que realmente fazem a diferença. Pronto para fazer parte desse grupo?

