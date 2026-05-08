Bitcoin 'opera pressionado' e recua para US$ 79 mil

Nesta sexta-feira, 8, o bitcoin pode encerrar a semana útil em recuo após ter se aproximado de US$ 83 mil. A maior criptomoeda do mundo chegou a cair para US$ 79 mil nas últimas 24 horas, sinalizando pressão no mercado, segundo um especialista da Bitget.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 80.196, com queda de 0,3% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. No mesmo período, a criptomoeda chegou a cair para US$ 79.205. Apesar disso, ainda acumula alta de mais de 12% nos últimos trinta dias.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo" em 38 pontos.

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Impacto do cenário macroeconômico no bitcoin

"O bitcoin opera pressionado nesta sexta-feira, 8, enquanto o mercado aguarda a divulgação do payroll nos Estados Unidos, principal indicador do mercado de trabalho acompanhado pelo Federal Reserve na definição da trajetória dos juros. A expectativa é de uma forte desaceleração na criação de vagas em abril, com projeção de 62 mil novos empregos, bem abaixo dos 172 mil registrados em março. A taxa de desemprego, por outro lado, deve permanecer estável em 4,3%", disse Gil Herrera, diretor de estratégia e operações da Bitget para América Latina.

"Além do dado principal, os investidores acompanham de perto os números de salários, já que o ganho médio por hora trabalhada deve acelerar para 3,8% na comparação anual, ante 3,5% anteriormente. Salários mais fortes, somados ao petróleo em níveis elevados, podem reforçar preocupações inflacionárias e dificultar um eventual ciclo de cortes de juros pelo Fed — cenário que tende a pressionar ativos de maior risco, como as criptomoedas", acrescentou.

"O mercado futuro de criptomoedas também mostra sinais de redução de apetite ao risco pelo segundo dia consecutivo. O open interest agregado do setor recuou mais de 1,5%, para US$ 131,5 bilhões, enquanto o volume negociado caiu mais de 12%, para US$ 191 bilhões. O movimento sugere uma desalavancagem dos investidores após a queda do bitcoin abaixo da região de US$ 80 mil durante a madrugada", concluiu o especialista.

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