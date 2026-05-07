Regulação de criptomoedas deve sair no 4 de julho, diz governo dos EUA

O projeto de lei de regulamentação dos criptoativos deve ser aprovado pela Câmara de Representantes dos Estados Unidos durante o feriado de 4 de julho, afirmou Patrick Witt, diretor-executivo do Conselho de Assessores do Presidente para Ativos Digitais. Isso ocorreria após a tramitação no Senado, deixando a proposta pronta para sanção do presidente Donald Trump.

Witt fez a projeção durante o evento Consensus, em Miami, nos EUA. De acordo com o executivo: a aprovação seria um “tremendo presente de aniversário para a América, celebrando seus 250 anos”.

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O cronograma, de acordo com ele, envolve a análise do projeto pela Comissão Bancária do Senado e depois a tramitação por quatro semanas em junho até aprovação pelo plenário. Isso permitiria que os deputados da Câmara tivessem tempo para analisar o projeto antes do dia em que se comemora a independência dos EUA.

A maior resistência que o projeto de regulação de criptoativos enfrenta hoje é das instituições financeiras tradicionais. Os bancos temem que a possibilidade de empresas do setor cripto ofertarem recompensas aos clientes por usarem stablecoins gere uma onda de fuga de dinheiro dos depósitos bancários para este tipo de criptomoeda.

Recentemente, os senadores Thom Tillis e Angela Alsobrooks chegaram a uma solução intermediária na qual rendimentos sobre depósitos em stablecoins ficam proibidos, ao passo que recompensas por uso em pagamentos estão liberados.

Chamado de "Clarity Act", o projeto de regulamentação de criptoativos dos EUA é bastante aguardado pelo setor cripto, pois trará maior segurança jurídica para atuar com este tipo de tecnologia na maior economia do mundo. A tramitação da proposta está travada por conta do impasse entre bancos e criptonativos desde janeiro, quando chegou à Câmara.

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