Com recordes consecutivos, bitcoin vai continuar subindo? Especialistas respondem

Nesta terça-feira, 7, o bitcoin apresenta leve recuo após ter apresentado máximas históricas consecutivas entre o domingo, 5 e a segunda-feira, 6. Apesar disso, as expectativas de especialistas ainda são positivas para a maior criptomoeda do mundo em valor de mercado.

No momento, o bitcoin é cotado em US$ 123.767, com queda de 0,6% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Na segunda-feira, 6, a criptomoeda registrou seu maior preço da história, em US$ 126.198.

"O bitcoin renovou ontem sua máxima histórica, puxado pelos fortes fluxos nos ETFs. Foi o segundo maior dia de compras desde o lançamento e, só em outubro, as captações já somam cerca de US$ 3,5 bilhões. Esse fluxo compensou a menor atividade recente das treasury companies e manteve a demanda aquecida. O cenário macroeconômico também ajuda: o dólar permanece fraco e a liquidez global renovou recordes, o que leva investidores a buscar ativos escassos e vistos como reserva de valor, como o ouro e o próprio bitcoin", disse Matheus Parizotto, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

"As altcoins continuam acompanhando o movimento e, desde o fundo de abril, vêm entregando performance superior ao bitcoin. É um sinal de rotação para ativos de menor capitalização, algo também observado nas bolsas, com small caps superando large caps, e nos metais preciosos, com a prata superando o ouro no período", acrescentou o especialista à EXAME.

O bitcoin vai continuar subindo?

O mês de outubro é conhecido por ser historicamente positivo para o bitcoin e as criptomoedas. Também chamado de "Uptober", a junção das palavras em inglês "outubro" e "alta", o mês ficou famoso entre investidores. Isso porque de 12 outubros, dez foram positivos para o bitcoin. Desta vez, as expectativas de especialistas são positivas:

"O bitcoin volta a demonstrar sua força como principal ativo de referência do mercado cripto, ao renovar sua máxima histórica acima de US$ 126 mil, impulsionado por fluxos institucionais consistentes e pela crescente entrada de capital nos ETFs listados nos Estados Unidos. O mês de outubro, historicamente positivo para o bitcoin, consolida-se novamente como o 'Uptober', com o ativo sustentado por forte liquidez e suporte técnico robusto em níveis elevados", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

"A expectativa é que o preço siga em tendência altista, com potencial para testar a região dos US$ 130 mil nos próximos dias, caso o momentum comprador se mantenha. No médio e longo prazo, a combinação entre fortalecimento dos ETFs, aumento da adoção institucional e o papel do bitcoin como reserva de valor frente à desvalorização monetária e incertezas fiscais cria um ambiente propício para novas máximas até o final de 2025. Paralelamente, o avanço regulatório e o interesse crescente por setores como DeFi, metaverso e inteligência artificial reforçam os sinais de uma possível altseason, com o capital gradualmente migrando para projetos com fundamentos sólidos", acrescentou.

