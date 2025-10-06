Bitcoin hoje: após recorde, criptomoeda pode continuar subindo até US$ 130 mil, dizem especialistas

Nesta segunda-feira, 6, o mercado ainda repercute o recorde de preço mais recente do bitcoin, que ultrapassou os US$ 125 mil no último domingo, 5. A maior criptomoeda do mundo agora acumula expectativas positivas entre investidores e especialistas, já animados pelo início positivo do mês de outubro, conhecido como "Uptober" por ser historicamente positivo para o bitcoin.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 124.672, apresentando leve recuo desde seu novo recorde. Apesar disso, a criptomoeda ainda apresenta alta de 1,1% nas últimas 24 horas e acumula saldo positivo de 11% nos últimos sete dias, segundo dados do CoinMarketCap.

"Se houver continuidade da alta, o preço do bitcoin poderá buscar os níveis um e dois da extensão de Fibonacci, que estão nas faixas de preços de US$ 134.160 e US$ 141.650. Os suportes de curto e médio prazo estão nas áreas de valor dos US$ 121.7 mil e 114.5 mil", disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

"A alta do bitcoin acima de US$ 125 mil, impulsionada por US$ 3,2 bilhões em entradas nos ETFs à vista, destaca a crescente convicção institucional e uma narrativa de mercado mais madura, que cada vez mais vê o bitcoin como uma reserva de valor de destaque em meio à incerteza econômica global", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

Previsão para o bitcoin e as criptomoedas

"A magnitude desses aportes sinaliza uma adoção mainstream em expansão e uma confiança renovada dos investidores, criando um ambiente de maior apetite por risco que pode se estender às altcoins. Esperamos que o bitcoin mantenha sua trajetória de alta no curto prazo, testando potencialmente o patamar de US$ 130 mil se o impulso dos ETFs continuar a crescer", acrescentou.

"O ether também está posicionado para uma recuperação em direção aos US$ 4.8 mil–US$ 5 mil, sustentado pela força do bitcoin e pela crescente expectativa em torno das próximas atualizações de camada 2. Essa valorização evidencia a resiliência do setor e a aceleração da integração das criptomoedas aos portfólios tradicionais. À medida que a participação institucional se aprofunda e a inovação técnica avança, manter uma posição diversificada entre os principais ativos continua sendo fundamental para capturar o crescimento de longo prazo do ecossistema", concluiu o especialista.

