Criptomoedas influenciaram criação do Drex e do Pix, revela Campos Neto

Ex-presidente do Banco Central explicou que agenda de inovação da autarquia foi inspirada por vantagens trazidas por criptomoedas

Criptomoedas: Campos Neto revela ligação entre cripto, Pix e Drex (Pedro França/Agência Senado/Flickr)

Criptomoedas: Campos Neto revela ligação entre cripto, Pix e Drex (Pedro França/Agência Senado/Flickr)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 11h25.

O ex-presidente do Banco Central Robertos Campos Neto revelou no último sábado, 4, que o desenvolvimento do Pix e do Drex foi influenciado pelo surgimento e expansão das criptomoedas. Segundo Campos Neto, a agenda de inovação da autarquia surgiu como resposta ao mundo cripto.

Em um artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo, o ex-presidente do BC explicou que a origem da chamada Agenda BC# - que engloba o Pix, o Open Finance e o Drex - surgiu de uma "reflexão" motivada exatamente pela popularidade crescente do mercado de ativos digitais.

De acordo com Campos Neto, o objetivo central do Banco Central com a agenda de inovação era "construir um sistema financeiro mais competitivo e sustentável, com maior inclusão e digitalização, e abrir um caminho consistente para ampliar a educação financeira".

Para isso, a autarquia buscou "escutar os usuários do futuro", realizando pesquisas com jovens para identificar "quais características esperavam de um sistema de pagamentos e por que viam nas criptomoedas uma alternativa viável". Ele explicou ainda que o movimento ocorreu exatamente na expansão do mundo cripto.

"Naquele momento, criptomoedas e mineração digital ganhavam espaço, alimentando a ideia de independência em relação a sistemas monetários centrais —muitas vezes fragilizados por governos que abusaram da emissão de moeda para financiar gastos", destacou.

O ex-presidente do Banco Central disse que as pesquisas indicaram cinco atributos que atraíam os jovens ao mundo cripto, indicando que o sistema financeiro brasileiro deveria ser "rápido, barato, seguro, transparente e aberto". Os princípios pautaram a Agenda BC#.

No artigo, Campos Neto também disse que o Drex foi idealizado para "evitar a desintermediação bancária e criar um modelo inovador". "É uma forma de acelerar a transição para uma economia tokenizada e trazer funcionalidades de finanças descentralizadas para o ambiente regulado do BC".

Campos Neto e cripto

Após deixar a presidência do Banco Central em 2024, Campos Neto assumiu o cargo de vice-chairman do Nubank. Recentemente, ele revelou que o Nubank estuda uma integração de criptomoedas pareadas ao dólar a cartões de crédito para a realização de pagamentos.

"Blockchain vai ter um papel muito importante de unir o mundo digital com o sistema bancário tradicional. Hoje, o primeiro problema citado por todos os bancos centrais é o grande crescimento do setor de ativos digitais, e como consegue ter esse crescimento sem gerar uma desintermediação do crédito", afirmou.

