Bitcoin tem semana de “sobe e desce” com reserva estratégica nos EUA e “tarifaço” de Trump

O bitcoin e as principais criptomoedas chegaram a disparar no último final de semana, após a notícia de uma reserva estratégica de diversas criptos nos Estados Unidos. No entanto, o momento de otimismo durou pouco e o setor apresentou forte correção em meio aos desdobramentos do "tarifaço" do novo presidente Donald Trump. Agora, o mercado de criptomoedas busca o equilíbrio entre notícias positivas e negativas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 89.753, com alta de 4,7% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a maior criptomoeda do mundo ainda acumula queda de quase 10%.

"Após atingir a máxima de US$ 95.000 no dia 02 de março, o preço do bitcoin iniciou uma forte queda nos dias subsequentes e atingiu a mínima de US$ 81.500, ou seja, uma queda de -14% entre os valores. Ao analisar o fluxo no gráfico diário, podemos observar que há um alto volume comprador, portanto, se houver continuidade da alta, o preço do bitcoin poderá buscar as resistências dos US$ 93.000 e US$ 98.300", disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

"Os suportes de curto e médio prazo estão nas faixas de preços de US$ 83.900 e US$ 75.900", acrescentou ela.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo extremo" em 25 pontos.

