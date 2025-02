Criptomoedas hoje: discurso de ‘czar cripto’ não anima mercado e mantém bitcoin em US$ 98 mil

Nesta quarta-feira, 5, o bitcoin é negociado “de lado” após sentimentos mistos tomarem conta do setor. Um discurso recente do mais novo “Czar cripto” dos Estados Unidos não animou o mercado, mas dados de emprego abaixo do esperado ajudaram a manter o preço do bitcoin com pouca variação desde o dia anterior.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 98.576, com queda de quase 0,9% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a maior criptomoeda do mundo ainda acumula queda de 3,7%.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Ainda que David Sacks, o czar de criptomoedas e inteligência artificial do governo Trump, tenha dito que “quer uma era de ouro para as criptomoedas com nova regulação”, investidores e especialistas seguem no aguardo por novidades com relação à possível reserva estratégica do país em bitcoin e outros ativos digitais.

Sentimento do mercado cripto

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza neutralidade nesta quarta-feira, 5, em 54 pontos. O nível apresenta melhora em relação ao sentimento de medo que tomou conta do mercado nos últimos dias, quando ocorreu a maior liquidação da história das criptomoedas após Donald Trump anunciar tarifas contra México, Canadá e China.

Além disso, os dados de emprego nos Estados Unidos colaboraram para uma melhora no humor do investidor de criptomoedas. O JOLTS Job Openings apresentou uma retração de 7,6 milhões de vagas de emprego nos Estados Unidos, o que pode colaborar para uma política monetária mais branda por parte do Federal Reserve.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok