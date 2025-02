Empresa localiza fortuna de R$ 600 bilhões de Satoshi Nakamoto, o criador do bitcoin

A empresa de investigação de blockchains Arkham Intel anunciou na última terça-feira, 4, que identificou todas as carteiras digitais que estavam sob controle de Satoshi Nakamoto antes do seu desaparecimento. Responsável por criar o bitcoin, o desenvolvedor acumula uma fortuna bilionária na criptomoeda.

Até então, o mercado contava com estimativas sobre qual seria o tamanho da fortuna e quantas unidades da criptomoeda Nakamoto acumulou antes de desparecer. Mas, agora, a Arkham afirma que conseguiu localizar todas as carteiras do desenvolvedor e verificar quantas unidades ele efetivamente tinha.

A investigação da empresa indica que Satoshi Nakamoto acumulou 1.096.354 unidades de bitcoin. Considerando a cotação atual do ativo, o montante equivale a cerca de US$ 108 bilhões, ou R$ 627 bilhões, na cotação atual. O valor, porém, varia dependendo da cotação do bitcoin.

A fortuna colocaria Nakamoto na lista das 15 pessoas mais ricas do mundo. Pelos dados da Forbes, ele ocuparia a 14ª posição, à frente de bilionários famosos no mercado, como Bill Gates e Michael Bloomberg. Caso a criptomoeda continue valorizando, ele pode subir ainda mais no ranking.

Satoshi Nakamoto nunca chegou a reunir todos os seus bitcoins em uma carteira digital única, o que levou investigadores e especialistas a um esforço intenso para identificá-las. A Arkham afirma que empregou o chamado "Padrão Patoshi", identificado pelo estudioso Sergio Demian Lerner.

Lerner apontou que Nakamoto deixou um padrão único que pode ser identificado em todos os blocos da rede Bitcoin que foram minerados por ele. A partir do padrão, é possível rastrear as unidades da criptomoeda recebidas pela mineração e as carteiras que as receberam.

Ao todo, a Arkham identificou 22 mil endereços de carteiras digitais atribuídos a Satoshi Nakamoto. O montante de criptomoedas reunidas por ele equivale a 5,22% de toda a oferta do ativo, que estão paradas há mais de 13 anos, após o desaparecimento do desenvolvedor. As carteiras só podem ser acessadas pelo dono, e por isso as unidades estão inacessíveis.

A identidade de Satoshi Nakamoto é um dos maiores mistérios do mercado de criptomoedas. Não se sabe se ele era um homem, mulher ou até mesmo um grupo de pessoas. Recentemente, um documentário da HBO apontou Peter Todd como a pessoa por trás do pseudônimo, mas Todd nega que teria criado o bitcoin.