Criptomoedas hoje: com bitcoin em US$ 82 mil, mercado ainda está "cambaleando" após Liberation Day

Nesta sexta-feira, 4, o bitcoin e as principais criptomoedas tentam se recuperar das quedas provocadas pelo "Liberarion Day", dia em que Donald Trump anunciou novas tarifas para outros países, incluindo o Brasil.

Negociado "no verde" nas últimas 24 horas, o bitcoin ainda apresenta queda nos últimos sete dias. A principal criptomoeda do mercado é cotada a US$ 82.807, com alta de 0,9% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Já nos últimos sete dias, acumula queda de 3%.

"O mercado ainda está cambaleando depois do tarifaço de Trump. Mesmo que ele tenha sido menos agressivo do poderia, o nível de incerteza que as taxas elevadas trazem à economia é muito alto para que os investidores fiquem confortáveis em fazer movimentações mais arriscadas", explicou Beto Fernandes, analista da Foxbit.

Cenário macroeconômico para os próximos meses

"Os dados macroeconômicos seguem ainda sem uma clareza sobre o desempenho da economia norte-americana. No início da semana, o PMI industrial mostrou uma desaquecimento do setor. Mas, hoje, o PMI de Serviços avançou forte e para além do esperado", disse Fernandes.

"Com os pedidos por seguro-desemprego recuando esta semana, e a oferta de empregos mensal ter subido, fica cada vez mais incerto o caminho da taxa de juros. O payroll, amanhã, pode tirar parte das dúvidas, mas não resolver o problema da incerteza", acrescentou.

"Da mesma forma, o tarifaço de Trump, por mais que menos intenso, tende a ser uma pedra no sapato do mercado, pelo menos por alguns meses, até que os bancos centrais internacionais respondam essa ação", concluiu.

