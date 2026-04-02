Empresa japonesa compra mais de 5 mil bitcoins e avança entre maiores investidores

A Metaplanet adquiriu 5.075 BTC e superou a MARA Holdings no ranking global de reservas corporativas de bitcoin. A empresa japonesa acumulou 40.177 BTC no primeiro trimestre de 2026, investindo aproximadamente US$ 398 milhões.

A empresa listada em Tóquio agora fica atrás apenas da Strategy (MSTR) e da Twenty One Capital (XXI) entre as companhias de capital aberto que mais possuem bitcoin em seus balanços.

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Queda das ações da MARA abre espaço para novas oportunidades

A ascensão da Metaplanet para a terceira posição se deve tanto à sua própria acumulação quanto ao expressivo recuo da MARA Holdings (MARA).

A mineradora sediada nos Estados Unidos vendeu 15.133 BTC entre 4 e 25 de março por cerca de US$ 1,1 bilhão, utilizando os recursos para recomprar US$ 1 bilhão em títulos conversíveis seniores com vencimentos em 2030 e 2031.

Essa venda reduziu as reservas da MARA para 38.689 BTC, queda em relação aos 53.822 BTC no início do ano. A companhia classificou a ação como parte da gestão do balanço patrimonial, destacando a redução em cerca de 30% da dívida conversível em aberto.

A MARA já havia registrado um prejuízo líquido de US$ 1,7 bilhão no quarto trimestre de 2025 após contabilizar uma baixa contábil de US$ 1,5 bilhão em seus ativos digitais.

A mudança de foco da empresa para infraestrutura de IA e data centers reforçou a decisão de reduzir sua exposição ao bitcoin.

Metaplanet ultrapassa MARA no ranking de BTC corporativo

A Metaplanet pagou média de aproximadamente US$ 78 mil por unidade nas compras do primeiro trimestre. O custo médio total sobre os 40.177 BTC é de cerca de US$ 97 mil, indicando um desembolso na ordem de US$ 3,9 bilhões.

A empresa reportou um rendimento de BTC de 2,8% no acumulado do ano. No entanto, as ambições da Metaplanet são muito maiores.

No programa “Plano 555 Milhões”, a meta é atingir 100 mil BTC até o fim de 2026 e 210 mil BTC até o final de 2027.

Para viabilizar as novas aquisições, a companhia levantou recursos em ofertas internacionais de ações e pelo exercício de warrants.

Recentemente, obteve cerca de US$ 255 milhões de investidores institucionais globais, com potencial para arrecadar mais US$ 276 milhões.

Porém, as ações não acompanham o ritmo das compras de bitcoin. Os papéis da Metaplanet foram negociados a 302 ienes (US$ 1,89) em 2 de abril, queda de cerca de 2% no dia e muito abaixo do pico de junho de 2025, quando atingiram 1.930 ienes.

Distanciamento crescente no topo

A diferença entre os dois maiores detentores e as demais empresas segue expressiva. A Strategy possui 762.099 BTC, mais de 18 vezes o volume da Metaplanet. A Twenty One Capital soma 43.514 BTC.

Abaixo da Metaplanet, a concorrência inclui empresas como a Bitcoin Standard Treasury Corp (CEPO), com 30.021 BTC, e a Bullish (BLSH), que soma 24.300 BTC, segundo dados do BitcoinTreasuries.

A continuidade da Metaplanet no novo patamar dependerá do acesso constante a capital e da disposição da MARA em seguir vendendo suas reservas.

Com o bitcoin negociado a US$ 66.372 no momento desta reportagem, e o custo médio da Metaplanet cerca de 46% acima deste valor, o caixa da companhia permanece significativamente negativo mesmo com a melhora na classificação entre as maiores detentoras.

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