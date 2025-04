Criptomoedas hoje: bitcoin sinaliza recuperação após queda generalizada dos mercados

Nesta terça-feira, 8, o bitcoin volta a se aproximar dos US$ 80 mil após uma queda generalizada afetar os mercados financeiros no início desta semana. Os impactos das tarifas anunciadas por Donald Trump no “Liberation Day”, da semana passada, seguem atingindo a cotação da maioria dos ativos financeiros. No entanto, o bitcoin e as principais criptomoedas voltaram a ser negociados “no verde” nas últimas 24 horas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 79.752, com alta de 3,2% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A principal criptomoeda do mercado chegou a despencar para US$ 74.500 na última segunda-feira, 7, e ainda acumula queda de 5,1% nos últimos sete dias.

O bitcoin vai continuar subindo?

“O bitcoin chegou a custar US$ 74 mil, teve um movimento de recuperação mas ainda não conseguiu romper com os US$ 80 mil. É bem importante que o ativo consiga fazer fechamentos acima desse valor, mas não necessariamente vamos ver isso agora”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, durante o programa Morning Call Crypto, disponível na íntegra no YouTube.

“Acho que ainda é muito cedo para o bitcoin voltar a negociar acima de US$ 82 ou 83 mil. Em linhas gerais, ainda não tivemos uma mudança muito grande em relação às tarifas, ainda temos uma tensão muito grande entre EUA e China e enquanto não tivermos uma resolução sobre isso, não acredito que teremos um movimento mais extenso de alta no mercado como um todo. Acredito que o bitcoin pode ser negociado ‘de lado’ na região de US$ 76 ou 77 mil, para depois voltar a subir mais. A não ser que tenhamos alguma notícia positiva em relação à situação nos Estados Unidos, aí o bitcoin pode voltar para a casa dos US$ 90 mil”, acrescentou.

Bitcoin x investimentos tradicionais

Apesar da queda generalizada nos mercados e da forte volatilidade, o bitcoin ainda apresentou uma performance superior à alguns investimentos tradicionais.

“Um destaque é a performance positiva do bitcoin em relação às "Magnificent 7", maiores empresas de tecnologia listadas em bolsa nos EUA: com mais de 40% acima do índice de ações desde a eleição de Donald Trump, a criptomoeda parece estar sendo cada vez mais vista pela ótica de um hedge contra riscos tarifários”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

“Este cenário, combinado com as crescentes tensões tarifárias entre EUA e China, pode criar volatilidade significativa no mercado cripto, considerando especialmente a correlação histórica entre instabilidade macroeconômica e flutuações de preços em ativos digitais”, acrescentou.

