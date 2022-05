Com visão defensiva, analista do BTG pede cautela para bitcoin e Ethereum

Por Lucas Costa*

O bitcoin segue com lateralidade perto dos US$ 30 mil e volume baixo. O cenário ainda se encontra delicado, com dependência dos mercados globais. A dominância do principal criptoativo está em 45,9% e observamos leve aumento da capitalização do mercado como um todo, o que explica a boa performance de algumas criptomoedas no dia de hoje.

O gráfico diário tem uma tendência de baixa no curto prazo, mas que ganha cada vez mais características de lateralidade para as próximas semanas. O movimento de referência segue o com topo em US$ 48,24 mil e fundo em US$ 32,84 mil, que pode ser usado para traçar as extensões de Fibonacci (objetivos de preço baseados nas proporções de Fibonacci).

O movimento do principal criptoativo segue de pressão vendedora, apesar de recuperações terem resistências em US$ 32,84 mil. Os próximos objetivos de preço do movimento de baixa são US$ 26,46 mil e US$ 23,32 mil. A média móvel de 21 períodos perde inclinação e a sua superação sugere o teste das resistências superiores.

O nosso cenário segue com uma visão positiva no longo prazo, mas defensiva no curto prazo. O aumento de volume é necessário para um aumento de volatilidade, e consequentemente, oportunidades.

Ethereum (ETH/USD)

O ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum, tem recuperação nesse final de semana após o teste do importante suporte em US$ 1,8 mil. A tendência do criptoativo em relação ao dólar segue de queda e trabalha abaixo da média móvel de 21 períodos, ainda com baixo volume de negociação. A próxima resistência é o fundo anterior que foi perdido em US$ 2,48 mil.

Acreditamos em um cenário de recuperação de curto prazo, mas que necessita cautela. O principal suporte é US$ 1,7 mil e sua perda pode provocar o acionamento de uma série de stops dos investidores mais otimistas. Não enxergamos um cenário de bom risco/retorno para trades de curto prazo.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

