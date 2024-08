Bitcoin cai abaixo de US$ 60 mil após euforia com cenário macro dos EUA: o que está acontecendo?

Nesta quarta-feira, 28, o bitcoin e as principais criptomoedas são negociadas em queda. Nas últimas 24 horas, o setor movimentou quase US$ 69 bilhões enquanto investidores sinalizam certo “desânimo” depois da euforia da última sexta-feira, 23, com o discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 59.638, com queda de 3,8% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. No último mês, a principal criptomoeda acumula queda de quase 12%.

“O bitcoin acompanha a queda no apetite ao risco dos investidores, que viram um enfraquecimento também no mercado acionário. O movimento sugere que a euforia da última sexta-feira, 23, abriu espaço para que traders realizassem o lucro de suas posições. A extensão dessa correção, porém, não é possível ser medida com exatidão”, disse Beto Fernandes, analista da Foxbit.

Na última sexta-feira, 23, um discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, sinalizou que o banco central norte-americano pode de fato cortar a taxa de juros do país no próximo mês, conforme especialistas já previam anteriormente. Um corte na taxa de juros dos EUA costuma ser positivo para os ativos de risco como as criptomoedas.

“Em contrapartida, cada vez mais bitcoins estão deixando as corretoras. Este é um sinal de que os investidores estão comprando para guardar, e não vender no curto prazo. Ou seja, quanto menor o volume da criptomoeda nas plataformas, a pressão vendedora tende a ser menor e até mesmo potencialmente superada pelos compradores, caso exista essa demanda”, acrescentou Beto Fernandes.

Criptomoedas hoje

Além do bitcoin, outras criptomoedas entre as maiores do mundo em valor de mercado também são negociadas em queda. O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 2.520, com queda de 3,1% nas últimas 24 horas.

SOL e AVAX são as que apresentam maior queda entre as 20 maiores do mundo, despencando 5,9% e 5,5%, respectivamente, de acordo com dados do CoinMarketCap.

