Corretoras suspendem negociação de toncoin após blockchain sofrer "disrupção"

O blockchain The Open Network (Ton) enfrentou na noite da última terça-feira, 27, uma "disrupção" nas suas operações que acabou deixando a rede inoperante por mais de quatro horas. Com isso, corretoras de criptomoedas como a Binance e a Bybit chegaram a suspender as negociações da criptomoeda toncoin.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, os responsáveis pelo projeto afirmaram que a rede enfrentou uma "disrupção na produção de blocos". Como o nome sugere, um blockchain é composto por um conjunto de blocos que carregam informações, e portanto fica inoperante caso a produção pare.

Segundo a publicação, "o problema ocorreu devido à carga anormal atualmente no Ton. Vários validadores não conseguem limpar o banco de dados de transações antigas, o que levou à perda do consenso". Sem o consenso entre os validadores, não é possível produzir novos blocos.

Os validadores desempenham um papel importante em qualquer blockchain, garantindo que as informações que serão registradas na rede são válidas. Entretanto, para isso, eles precisam ter um consenso sobre o histórico de informações e a validade do que será registrado, o que não ocorreu nessa situação.

A equipe responsável pelo Ton informou que pediu aos validadores que reiniciassem seus nós na rede para restabelecer o consenso. "Tenha certeza de que suas transações serão feitas, nenhuma criptomoeda será perdida devido ao problema", garantiu a publicação.

Horas depois, outra publicação informou que a produção de blocos retomou a normalidade. Com a retomada, as corretoras que suspenderam a negociação da criptomoeda toncoin puderam disponibilizar as operações novamente para os investidores.

Apesar do problema técnico, a toncoin opera em alta de 2% no acumulado das últimas 24 horas, segundo dados do CoinGecko. No acumulado dos últimos sete dias, porém, o recuo é de 15,9%.

O problema no blockchain ocorreu dias depois da prisão de Pavel Durov, CEO do Telegram. O evento foi um golpe duro para o Ton, que foi escolhido como o blockchain oficial da plataforma em 2023, resultando na forte queda da criptomoeda nos últimos dias. Desde então, os responsáveis pela rede - que chegou a ser criada por Durov e seu irmão - iniciaram uma campanha pela liberação do executivo.