Binance expande fatia no mercado cripto e ronda 50% em meio a queda de preços

A Binance expandiu ao longo do primeiro trimestre de 2025 a sua fatia de mercado entre as corretoras de criptomoedas. Após um período de perda de espaço no segundo semestre do ano passado, a exchange reverteu o movimento, em meio a uma forte queda no volume negociado de cripto.

Dados divulgados pela plataforma CryptoQuant indicam que a corretora chegou ao final de março com uma fatia de mercado de quase 50%. Em fevereiro, a fatia da exchange na negociação de bitcoin estava na casa dos 33%. Em março, bate os 49%, indicando uma expansão significativa ao longo do último mês.

Já a fatia de mercado da Binance levando em conta o volume negociado de criptomoedas alternativas ao bitcoin, as chamadas de altcoins, cresceu de 38% em fevereiro para 44% no final do primeiro trimestre, também indicando uma expansão relevante.

Os dados da CryptoQuant indicam, porém, que boa parte do ganho de fatia de mercado da corretora ocorreu devido à queda nos volumes das suas concorrentes. Em geral, as outras corretoras encerram o trimestre com uma queda nos seus volumes de negociação, perdendo espaço no mercado.

Ao mesmo tempo, a Binance conseguiu manter volumes negociados elevados no mesmo período, contribuindo para a sua nova expansão. A exchange também conseguiu registrar volumes elevados de negociação de alguns ativos nas últimas semanas de março, mesmo em meio a uma queda no mercado.

Foi o caso dos volumes negociados do BNB, Ton e EOS. Na primeira semana de abril, a exchange também teve uma aceleração nos aportes de bitcoin por investidores, indicando que ela segue capaz de atrair a atividade de usuários e superar um cenário de incerteza.

Os novos dados do primeiro trimestre divergem do desempenho da Binance no final de 2024. Em outubro, a corretora de criptomoedas chegou a registrar a menor fatia de mercado desde 2020, ocupando cerca de 36% do volume negociado por meio de exchanges.

Ao mesmo tempo, dados da empresa Kaiko indicam que o volume negociado de bitcoin, ether e das outras 10 maiores criptos em todo o mercado caiu 30% no primeiro trimestre de 2025 na comparação com os últimos três meses de 2024, indicando o cenário adverso.

