Tarifas de Trump fizeram volume no mercado cripto despencar, mas catalisadores podem gerar retomada

A plataforma de análises de mercado Kaiko divulgou dados sobre o desempenho das criptomoedas no primeiro trimestre. De acordo com a companhia, o volume negociado envolvendo o bitcoin, o ether e as outras 10 maiores criptos do setor caiu 30% na comparação com o trimestre anterior.

Em um relatório, a Kaiko afirmou que a forte queda reflete a incerteza e volatilidade que os mercados enfrentaram devido aos anúncios do presidente dos Estados Unidos Donald Trump sobre a criação de tarifas comerciais contra diversos países. O cenário prejudicou ativos de risco.

No caso das criptomoedas, a queda no volume de negociações levou o setor para um patamar anterior ao das eleições presidenciais norte-americanas, no início de novembro. Ao todo, o grupo de ativos digitais movimentou US$ 266 bilhões nos primeiros três meses de 2025.

O levantamento da Kaiko aponta que a queda ocorreu principalmente devido a um baixo volume em corretoras de criptomoedas que operam fora dos Estados Unidos e em meio a uma demanda baixa de investidores por criptoativos alternativos ao bitcoin.

Os dados refletem um baixo apetite ao risco entre investidores, prejudicando o segmento. Uma das criptos que mais enfrentou volatilidade no primeiro trimestre foi a ADA, da Cardano. Já o bitcoin registrou uma alta na sua volatilidade de 34% em fevereiro para 51% em março.

Mesmo com as variações intensas de preço, o ativo não chegou ao auge da volatilidade de 2024, em agosto. Para a Kaiko, a distância entre a volatilidade do bitcoin e de outras criptomoedas pode "desencorajar a entrada de investidores no mercado em um futuro próximo".

Entretanto, a empresa também avalia que o segundo trimestre pode ter catalisadores importantes para uma recuperação no setor. Entre eles, estão avanços regulatórios nos Estados Unidos, como a possível aprovação de ETFs de outras criptos, e a expansão no uso de stablecoins.

Além disso, o futuro das políticas tarifárias adotadas por Trump será essencial para determinar o comportamento das criptomoedas nos próximos meses. A Kaiko não descarta uma redução nas tensões entre os países, o que poderia ajudar a retomar o apetite ao risco de investidores.

