Investidor sai no prejuízo depois de comprar NFT por US$ 16 milhões e vender por US$ 6 milhões

Um investidor anônimo chamou a atenção do mercado na última quinta-feira, 10, após ele decidir vender um NFT (token não fungível) que possuía e obter US$ 6 milhões. O valor pode parecer positivo, mas acabou representando um prejuízo de US$ 10 milhões para o colecionador.

A transação envolveu um dos colecionáveis da série CryptoPunk, mais especificamente um dos nove "Alien Punks". O investidor comprou a arte digital tokenizada em março de 2024, na época por um valor de US$ 16 milhões e na terceira maior venda da história do projeto.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

Um ano depois, o mesmo colecionador decidiu se desfazer do NFT, mas dessa vez a venda chamou a atenção por um ponto negativo. Por meio do marketplace oficial do CryptoPunks, ele conseguiu obter apenas uma oferta de US$ 6 milhões pelo criptoativo.

Mesmo com o prejuízo significativo, ele acabou aceitando a oferta e realizando a venda, com o pagamento em unidades de ether. Para analistas, a perda não envolveu uma desvalorização do colecionável em si, mas sim da própria criptomoeda da Ethereum.

Em março de 2024, quando a compra ocorreu, o colecionador pagou 4,5 mil unidades do ativo. Já na venda desta semana, a oferta foi de 4 mil unidades. No mesmo período, porém, o ether caiu de um preço próximo dos US$ 4 mil para os US$ 1,5 mil.

Com isso, as unidades da criptomoeda que o colecionador recebeu pelo NFT valem muito menos do que as unidades que ele usou para comprar o criptoativo há um ano. Como a operação é anônima entre o comprador e o vendedor, não há como identificar quem participou da transação.

Pelo mesmo motivo, não há como saber o que levou o colecionador a decidir vender o colecionável digital. Uma possibilidade é que, diante da forte queda do ether em 2025, o colecionador decidiu se desfazer da arte digital por um valor que considerou aceitável, temendo novas quedas.

A venda também representa o declínio dos próprios NFTs. A venda desta semana foi a maior envolvendo um ativo da coleção CryptoPunk desde 25 de abril de 2024, indicando um baixo interesse e uma perda de valor desses criptoativos ao longo dos últimos meses.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok