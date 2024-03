Bilionário Bill Ackman diz que preço do bitcoin pode "subir até o infinito"

O bilionário Bill Ackman disse no último sábado, 9, que o bitcoin teria potencial para "subir até o infinito" devido a algumas características próprias do projeto. Responsável pela Pershing Square Capital, que possui mais de US$ 18 bilhões (R$ 90 bilhões, na cotação atual) em ativos, ele falou sobre o tema em tom especulativo.

Ackman compartilhou uma publicação no X, antigo Twitter, em que fez uma análise sobre os fundamentos da criptomoeda e o seu potencial de valorização. Ele ressaltou que altas no preço do ativo resultam em "um crescimento da mineração e um uso de energia maior".

Por sua vez, a expansão da mineração gera uma alta nos custos de energia, o que "causaria uma inflação maior e um declínio do dólar, aumentando a demanda pelo bitcoin, impulsionando a mineração e expandindo a demanda, e assim o ciclo continua".

O cenário traçado por Ackman teve um tom mais especulativo. Ainda não está claro entre especialistas, por exemplo, se a mineração da criptomoeda teria um impacto na inflação de países tão significativo como o bilionário sugeriu em sua publicação.

Ao concluir o post, Ackman comentou que o bitcoin "subiria para o infinito, os preços de energia disparariam e a economia colapsaria. Talvez eu devesse comprar alguns bitcoins. Mas o problema, é claro, é que tudo isso pode funcionar de forma oposta" ao imaginado por ele.

A especulação compartilhada por Ackman chamou a atenção de investidores e entusiastas das criptomoedas. Michael Saylor, ex-CEO da MicroStrategy, respondeu à publicação do bilionário e disse que o ativo realmente tem potencial para disparar, mas não pelos motivos apresentados.

"Você deveria comprar alguns bitcoins, mas não pelos motivos citados. A maioria dos mineradores de bitcoin está reduzindo o custo da eletricidade para outros consumidores, e não aumentando. Deixe-me saber se você gostaria de discutir isso pessoalmente" comentou Saylor.

Bill Ackman é conhecido por compartilhar opiniões polêmicas sobre diversos ativos. Em relação ao bitcoin, o bilionário teve uma postura mais contida, revelando em 2022 que investia em alguns projetos específicos envolvendo a tecnologia cripto e em alguns fundos de capital de risco, mas como um "investidor cauteloso".

