El Salvador tem lucro de mais de R$ 400 milhões com investimento em bitcoin

O governo de El Salvador possui atualmente um lucro não realizado de cerca de US$ 84 milhões (R$ 420 milhões, na cotação atual) com seus investimentos em bitcoin. O país começou a comprar a criptomoeda em setembro de 2021, mesmo ano em que adotou o ativo como moeda oficial.

Atualmente, o país possui 2.681 unidades da criptomoeda, que foram adquiridas em 12 compras com um preço médio de aquisição de US$ 42,6 mil. Dados da plataforma CoinGecko apontam que, no momento, o ativo está cotado em US$ 72 mil, indicando o lucro potencial.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

Os ganhos de El Salvador com o investimento estão na casa de 69%. Os lucros do país foram ampliados após o mais recente movimento de valorização do bitcoin, que iniciou um forte ciclo de alta em 2024 e já superou duas vezes recordes históricos, estabelecimento uma nova máxima de preço.

A última vez em que a criptomoeda teve um ciclo de alta semelhante foi exatamente em 2021, quando El Salvador decidiu transformá-la em uma moeda de curso legal. Desde então, o ativo pode ser usado para pagar impostos, em compras e em pagamentos de serviços. Entretanto, a adesão da população segue baixa.

Por outro lado, o país tem tido resultados positivos na sua estratégia de investimento no bitcoin. O governo de El Salvador pretende emitir títulos de dívida na criptomoeda e também usa o ativo como reserva de valor. Mesmo com o lucro potencial, não há sinais que o país pretende vender suas unidades de bitcoin.

Em 1º de março, já em meio ao ciclo de alta da criptomoeda, o presidente de El Salvador Nayib Bukele afirmou que não pretende vender nenhuma unidade da criptomoeda que o país adquiriu desde 2021.

Bukele falou sobre o tema em uma publicação no X, antigo Twitter, em que também criticou pessoas que duvidaram da estratégia do país de aquisição da criptomoeda: "Quando o preço de mercado estava baixo, escreveram literalmente milhares de artigos sobre nossas supostas perdas".

'Não venderemos [bitcoin], claro! No final, 1 bitcoin equivale a 1 bitcoin, isso era verdade quando o preço de mercado estava baixo e é verdade agora. Mas é muito revelador que os autores dos artigos, os 'analistas', os 'especialistas', os 'jornalistas', estejam agora totalmente silenciosos", disse à época.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok