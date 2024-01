Bilionário do "Shark Tank" diz que bitcoin vai continuar subindo mesmo sem ETF

Kevin O'Leary, um investidor bilionário mais conhecido por participar do programa "Shark Tank" nos Estados Unidos, afirmou recentemente que segue otimista em relação ao bitcoin. Para o empresário, a criptomoeda deve manter sua tendência de valorização e atrair investidores institucionais mesmo se a SEC rejeitar pedidos de ETFs do ativo.

O'Leary falou sobre o tema durante uma entrevista para o canal TraderTV.Live. Divergindo da maioria dos analistas do mercado, o bilionário afirmou que, no momento, não acredita que a SEC vai liberar o lançamento de ETFs de preço à vista do bitcoin. O motivo, ressalta, seria a posição crítica sobre cripto por parte do presidente da autarquia, Gary Gensler.

O bilionário ressaltou que as criptomoedas "estão entre as classes de ativos com melhor performance em 2023". Na visão dele, o dia 10 de janeiro será a "grande data" em que a SEC deverá divulgar sua posição sobre os pedidos de ETFs. Entretanto, o fato de Gensler ainda ter mais 18 meses de mandato faz O'Leary acreditar que a aprovação não ocorrerá.

Mesmo assim, ele defende: "Eu não acho que vai mudar a dinâmica do que está ocorrendo [a alta do bitcoin] porque algumas grandes coisas aconteceram para mudar o interesse institucional para o lado positivo dos criptoativos".

Ele explicou que, até recentemente, as grandes gestoras de riquezas ainda estavam receosas em destinar de 1% a 3% de seus ativos sob gestão para as criptomoedas, já que estavam esperando por algum tipo de validação dos reguladores. Ao mesmo tempo, problemas em empresas do setor — como a falência da FTX — desencorajaram o segmento.

Por outro lado, O'Leary ressalta que o mercado tem ganhado alternativas regularizadas de investimento no bitcoin e outros ativos, citando o lançamento de uma corretora regulada nos Emirados Árabes Unidos como exemplo. A tendência, acredita, é que essas gestoras se aproximem cada vez mais das criptomoedas.

Uma recusa da SEC em relação aos ETFS, afirma, deverá indicar que "ainda é preciso ter mais progresso no âmbito regulatório", mas isso "não deve mudar a trajetória do bitcoin", ressaltando que ele segue otimista em relação à tendência de valorização da criptomoeda no longo prazo.

O bilionário afirmou ainda que "espera estar errado" e que o mercado descobrirá em breve a posição da SEC. "Se eu estiver errado e os ETFs forem aprovados, vamos ver uma alta bem significativa", ressaltou O'Leary.

