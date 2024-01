Presidente da SEC alerta investidores em meio a expectativas sobre ETF de bitcoin

Nesta segunda-feira, 8, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) utilizou suas redes sociais para dizer três coisas que se “deve ter em mente” antes de investir em criptoativos.

De acordo com Gary Gensler, há anos no comando da autarquia norte-americana, os criptoativos representam investimentos arriscados, são explorados por fraudadores e “podem não estar cumprindo a lei”. O presidente da SEC é um famoso crítico à classe de ativos digitais.

“Algumas coisas que você deve ter em mente se estiver pensando em investir em criptoativos:

1. Aqueles que oferecem investimentos/serviços em criptoativos podem não estar cumprindo a lei aplicável, incluindo as leis federais de valores mobiliários. Os investidores em títulos de criptoativos devem compreender que podem ser privados de informações importantes e outras proteções importantes relacionadas ao seu investimento.

2. Os investimentos em criptoativos também podem ser excepcionalmente arriscados e muitas vezes voláteis. Várias plataformas e criptoativos importantes tornaram-se insolventes e/ou perderam valor. Os investimentos em criptoativos continuam sujeitos a riscos significativos.

3. Os fraudadores continuam a explorar a crescente popularidade dos criptoativos para atrair investidores de varejo para fraudes. Estes investimentos continuam repletos de ofertas fraudulentas de moedas, esquemas Ponzi e de pirâmide, e roubo total onde um promotor do projeto desaparece com o dinheiro dos investidores”, publicou Gensler em sua conta oficial no X (antigo Twitter)

Aprovação de ETF de bitcoin

Apesar das críticas de Gary Gensler aos ativos digitais, gigantes do mercado financeiro como a BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, estão na fila em busca da aprovação da autarquia para um ETF de bitcoin à vista, ainda inédito nos EUA. Para Larry Fink, presidente da BlackRock, o bitcoin é o “ouro digital”. A gestora tem mais de US$ 8,5 trilhões em ativos atualmente.

A SEC é responsável por analisar os pedidos e já adiou o prazo de aprovação ou recusa diversas vezes. No entanto, especialistas e investidores estão cada vez mais otimistas com uma possível aprovação depois que as gestoras divulgaram as taxas de seus ETFs recentemente. A escalada de otimismo em relação ao tema fez com que o bitcoin disparasse para quase US$ 47 mil nesta segunda-feira, atingindo seu maior preço no último ano.

