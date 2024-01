Para investir 'antes que seja tarde': BTG revela 6 oportunidades para lucrar com cripto em 2024

Nos últimos anos, as criptomoedas deixaram o nicho da tecnologia e se tornaram uma nova classe de ativos de investimento. O bitcoin, a maior delas em valor de mercado, foi adotado por gigantes do mercado financeiro e até governos após subir mais de 550 mil vezes e desbancar todos os outros investimentos.

Com tanta coisa acontecendo no setor que apresenta desenvolvimentos novos a cada dia, é difícil saber onde estão as oportunidades para lucrar. Pensando nisso, os especialistas do BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, lançaram nesta terça-feira, 9, um guia completo sobre como e onde investir em criptomoedas este ano.

• CLIQUE AQUI AGORA E BAIXE GRATUITAMENTE O RELATÓRIO “ONDE INVESTIR EM 2024”

“Após alguns sobressaltos, o mercado cripto voltou a crescer no fim de 2023 e se mostra uma boa oportunidade de investimento para este ano”, diz André Portilho, head de Digital Assets do BTG Pactual e da Mynt, plataforma de criptoativos do banco.

A capitalização total do mercado de criptoativos subiu mais de US$ 700 bilhões em 2023, enquanto os produtos financeiros negociados em bolsas com exposição a ativos digitais registraram a entrada de mais de US$ 1,7 bilhão no mesmo período, aponta o relatório, disponível na íntegra por meio deste link.

Criptomoeda valoriza até 835%

“Em 2023, a Mynt recomendou criptoativos que valorizaram até 835%, mas sabemos que não existe fórmula mágica, nem ganhos milagrosos e que resultado passado não é garantia de ganhos no futuro. Por isso, em 2024 seguiremos nosso mantra de oferecer as melhores opções de investimento em cripto, aliado a muita informação e educação financeira”, acrescentou o executivo, que é sócio do BTG Pactual e possui vasta experiência no mercado financeiro.

De acordo com um comunicado, o material vai abordar temas como opções de investimento, principais ativos, tendências, oportunidades, entre outros assuntos do mercado cripto. Entre as criptomoedas recomendadas, o bitcoin tem lugar garantido.

“Antes que seja tarde demais”

A maior criptomoeda do mundo em valor de mercado subiu cerca de 150% em 2023 e tomou grande parte dos holofotes com a corrida de gigantes do mercado financeiro como a BlackRock para lançar um ETF de bitcoin nos EUA. Larry Fink, CEO da gestora trilionária, acredita que a criptomoeda é o “ouro digital”.

Já Robert Kiyosaki, autor do livro número 1 em finanças pessoais “Pai Rico, Pai Pobre”, já recomendou o investimento em bitcoin diversas vezes. Para ele, é necessário “entrar agora, antes que seja tarde demais”.

Em 2024, os especialistas do BTG Pactual projetam um ano de “promessas de expansão e inovação”. Para se beneficiar disso, os investidores devem se posicionar estrategicamente na classe de ativos desde o início do ano, no que foi classificado como uma “fase de exploração de oportunidades” que irá preparar o terreno para “o que promete ser uma nova era na jornada das criptomoedas e do sistema financeiro como um todo”.

Confira o relatório na íntegra e as seis criptomoedas recomendadas clicando aqui.

