Bilionário cripto cancela transferência de R$ 280 milhões após crítica de CEO da Binance

O bilionário cripto Justin Sun anunciou na segunda-feira, 1º, que decidiu cancelar uma transferência de US$ 56 milhões (R$ 282 milhões, na cotação atual) em criptomoedas para a corretora Binance. A decisão ocorreu após um post do CEO da exchange, Changpeng Zhao, criticando a movimentação.

A transferência havia sido detectada pela página Whale Alert no mesmo dia, indicando que o bilionário havia enviado o valor em TUSD, uma stablecoin pareada ao dólar que tem Sun como um de seus garantidores de formação de mercado. Após a divulgação, Zhao fez um post no Twitter sobre o assunto.

Segundo ele, o time da Binance informou Sun de que "conduziria ações" contra qualquer tentativa do bilionário de usar esses fundos para participar na distribuição do token Sui. Ela será realizada por meio de uma plataforma da Binance, e os usuários que realizarem depósitos em BNB ou TUSD estão recebendo quantias gratuitas da nova criptomoeda.

O CEO da exchange destacou que a plataforma Binance LaunchPool "foi criada para a realização de distribuição gratuita para usuários de varejo, não para alguns grandes investidores". "O lado bom é que os blockchains são transparentes", ponderou Zhao, destacando a característica da tecnologia que permitiu identificar a movimentação.

Our team told Justin, if he uses any of these to grab the LaunchPool Sui token, we will "take action against it". SMH.

Binance LaunchPool are meant as air drops for our retail users, not just for a few whales.

On the bright side, blockchains are transparent... https://t.co/8Xs1oXjfVd

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) May 1, 2023