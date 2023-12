O crescimento exponencial do mercado global de tokenização de ativos

Por Bernardo Quintão*

O mercado global de tokenização de ativos está vivenciando uma fase de expansão e inovação notáveis. Atualmente, a tokenização é uma das aplicações mais aceleradas da tecnologia blockchain, com o valor total dos ativos tokenizados em blockchains públicos atingindo expressivos 120 bilhões de dólares, cobrindo nove diferentes classes de ativos, conforme relatório da 21.co.

Estima-se que existam aproximadamente 431 milhões de usuários de criptomoedas, o que corresponde a cerca de 5,36% da população global. Essa proporção é comparável à adoção da internet no ano 2000. Interessante notar que, desses usuários, apenas uma fração – pouco mais de 10%, ou seja, cerca de 49 milhões – detém ativos tokenizados lastreados em ativos reais.

Projetando o crescimento desse mercado nos moldes da expansão da internet desde 2020, espera-se que a tokenização se transforme numa oportunidade multitrilionária até 2030. Os cenários variam de um valor de mercado estimado entre 3,5 trilhões de dólares no mais conservador até 10 trilhões de dólares no mais otimista, segundo a 21.co. Já o Boston Consulting Group vai além, prevendo que o mercado alcance até 16 trilhões de dólares em 2030.

As stablecoins despontam como líderes no mercado de ativos tokenizados, alcançando o almejado product-market fit. Elas representam 10% do mercado cripto total e 97% do mercado de ativos tokenizados, seguidas de commodities tokenizadas e títulos públicos. O segmento de tokens lastreados em títulos públicos viu um crescimento espetacular de mais de 450% este ano, somando um total de 650 milhões de dólares emitidos.

A realidade do mercado de tokenização no Brasil contrasta com a internacional. Aqui, o crescimento tem sido impulsionado por ativos alternativos menos líquidos, como precatórios, consórcios, recebíveis judiciais e operações agrícolas. Internacionalmente, no entanto, a expansão ocorre com ativos altamente líquidos como títulos governamentais e ações de grandes empresas.

Esse contraste decorre das peculiaridades do mercado financeiro brasileiro. O Brasil parece liderar em adoção de varejo e facilidade para investidores, mas enfrenta desafios na integração de plataformas e uso dos tokens em protocolos DeFi.

O mercado de tokens com lastro em títulos públicos cresceu 23% nos últimos três meses, conforme o relatório da 21.co na Dune.com (enquanto o mercado de commodities tokenizadas reduziu 3% no mesmo período). Essa dinâmica está elevando as taxas dos mercados on-chain, que voltam a crescer após um período de taxas inferiores às do mercado tradicional (SOFR).

Os tokens de utilidade ou governança de plataformas envolvidas na tokenização de ativos reais ou na negociação desses ativos têm apresentado valorizações expressivas nas últimas semanas, algumas superando 400%. Observadores experientes do mercado cripto reconhecem sua natureza cíclica, com períodos de alta surpreendentes frequentemente seguidos por quedas abruptas.

O desafio para investidores e entusiastas é identificar projetos com fundamentos robustos, que se sustentam além das flutuações do mercado. Projetos como Ethereum, Chainlink, Uniswap e Maker são exemplos que sobreviveram a diferentes ciclos anteriores, graças à inovação e valor agregado que ofereceram aos usuários.

Resta a questão: os protocolos de emissão e negociação de tokens lastreados em ativos reais seguirão o mesmo caminho? Só o tempo dirá, mas a tendência é que o mercado de tokenização continue a evoluir e expandir, oferecendo oportunidades e desafios inéditos.

*Bernardo Quintão é head da Backed Finance.

