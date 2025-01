"Baile de cripto" vai comemorar posse de Trump nos EUA; ingressos chegam a US$ 1 milhão

Diversas empresas realizam na próxima sexta-feira, 17, um "baile de cripto" para comemorar a posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. O evento é organizado por algumas das principais empresas e projetos do mercado de criptomoedas, incluindo a corretora Coinbase, a MetaMask e os blockchains Solana e Sui.

O evento foi idealizado pela companhia BTC Inc. e atraiu o interesse do setor. A MicroStrategy, maior detentora institucional de bitcoin, e a plataforma de investimentos Robinhood também estão entre as patrocinadoras do "baile", o primeiro realizado pelo setor.

A comemoração ocorrerá dias antes da cerimônia de posse de Trump na próxima segunda-feira, 20, e reflete um grande entusiasmo do segmento com a próxima gestão do político. Ao longo da campanha, ele fez vários acenos para o mundo das criptomoedas, defendendo uma regulação amigável.

Trump chegou a se classificar como um "criptopresidente", disse que quer transformar os EUA na "capital mundial de cripto" e também defendeu a criação de uma reserva estratégica de bitcoin pelo governo. Além disso, tem indicado diversos nomes favoráveis ao setor para sua gestão.

Um deles é David Sacks, que foi escolhido para ser o "czar" de criptomoedas e inteligência artificial, liderando políticas ligadas aos dois temas e a regulação de cripto. Sacks foi anunciado como a grande atração do evento, com uma recepção exclusiva para um público mais restrito.

Desde que foi anunciado, o baile atraiu muitos interessados. Os ingressos mais baratos, de US$ 2,5 mil, já esgotaram, com entradas de US$ 5 mil ainda disponíveis. Mas os preços podem ser ainda maiores. O evento separado com Sacks custa US$ 100 mil por ingresso, com a opção de comprar um pacote de quatro ingressos por US$ 1 milhão.

Nesse último caso, o pacote também dará direito ao comprador para participar de um jantar futuro com Donald Trump. Durante a campanha para as eleições presidenciais de 2024, o político realizou jantares do tipo, em que se reúne com doadores, uma prática comum nos Estados Unidos.

Até o momento, não há expectativa de que Trump participe do "baile de cripto". Por outro lado, o setor espera que o presidente eleito dos EUA assine um decreto com uma série de medidas favoráveis ao mundo das criptomoedas já no seu primeiro dia à frente da maior economia do mundo.