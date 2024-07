Aversão a riscos derruba bitcoin e ether, mesmo após lançamento de ETFs

O bitcoin e o ether operam em queda nesta quinta-feira, 25, prejudicados por uma aversão a riscos generalizada no mercado global. O pessimismo entre investidores, que estão reduzindo investimentos em renda variável, superou inclusive o lançamento dos novos ETFs de ether, que eram aguardados no mercado.

Durante o "Morning Call Crypto" desta quinta-feira, Lucas Josa, analista da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, avaliou que "o mercado de ativos de risco está bem pesado no momento. E não é algo exclusivo de cripto. Quando a gente olha para o S&P, ontem teve uma queda de 2,32%, o Nasdaq uma queda de 3,5%".

O cenário, pontua, é de uma aversão a riscos e preocupações maiores entre investidores, afetando as criptomoedas. Dados do CoinGecko apontam que o bitcoin acumula queda de 2,9% nas últimas 24 horas, cotado a US$ 64.661. Já o ether acumula perdas maiores, de 7,9%, cotado a US$ 3.156. O mercado cripto como um todo recua 4,7% no mesmo período.

Na visão de Josa, o ether acabou sendo especialmente prejudicado pelo "timing negativo" do lançamento dos seus ETFs nos Estados Unidos, com a estreia ocorrendo em meio a um cenário geral ruim no mercado de renda variável e com a intensificação dos pagamentos pela Mt. Gox para seus antigos clientes, gerando apreensão entre investidores.

Ele cita ainda as "fortes saídas no ETF de ether da Grayscale", que acabaram prejudicaram o preço do ether, em um movimento semelhante aos ETFs de bitcoin em janeiro, com uma forte pressão de venda. Apesar disso, o analista destacou que outros fundos estão apresentando desempenho positivo, atraindo capital, e que por isso será preciso "monitorar a dinâmica" dos ETFs para entender os futuros impactos no preço do ativo.

No caso do bitcoin, ele avalia que a criptomoeda está "em uma região mais delicada. Vamos ver se a região de US$ 64 mil conseguirá ser responsável por segurar o ativo nesse momento. A expectativa de muitas pessoas é que isso possa acontecer, a minha também. Mas se não acontecer, a gente vai testar regiões mais baixas".

Josa comentou ainda que os ressarcimentos da Mt. Gox para seus antigos clientes chegaram quase à metade do total dos US$ 9 bilhões em bitcoin devidos. "Em algum momento isso vai chegar ao fim e o mercado cripto não vai ter mais nada de excesso de pressão de venda no bitcoin, o que vai tornar o caminho mais claro no longo prazo", comenta.