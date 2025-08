Avanço da regulação nos EUA anima mercado de criptomoedas; veja os destaques

Por Gabriel Fauth*

Em uma guinada favorável ao mercado, o presidente Trump sancionou no dia 25 de julho a lei Genius. Uma vitória legislativa abrangente para o setor de criptomoedas.

Abreviação de Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins (Orientando e Estabelecendo a Inovação Nacional para Stablecoins dos EUA), a lei Genius representa o primeiro grande marco regulatório federal para ativos digitais e, mais importante para os traders, desencadeou uma tempestade de movimentações de preço no setor.

Ao lado de executivos de cripto, parlamentares republicanos e alguns entusiastas de NFT engravatados, Trump chamou a nova lei focada em stablecoins de “talvez a maior revolução em tecnologia financeira desde o nascimento da internet”. Uma afirmação ousada. Mas, julgando pelo comportamento do mercado, ele pode realmente estar certo.

A lei, aprovada por 308 votos contra 122 na Câmara, abre caminho para que bancos dos EUA emitam suas próprias stablecoins e cria um fosso regulatório que finalmente separa inovação de um jogo infinito de "acertar o alvo" jurídico.

Mas isso não é tudo. A Câmara também aprovou o Clarity Act e a Anti-CBDC Surveillance State Act. A primeira ajudará a definir se criptomoedas devem ser consideradas valores mobiliários, e a segunda proíbe o Federal Reserve de emitir sua própria moeda digital.

Pela primeira vez, o Congresso aprovou uma legislação cripto que não veio com armadilhas escondidas. A lei Genius, junto com a Clarity Act, alcançou mais progresso legislativo em uma semana do que anos de batalhas jurídicas e lobby por ETFs.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

Trump, com sua postura pró-cripto e laços profundos com o setor (afinal, ele lançou sua própria moeda há pouco tempo), transformou cripto em uma arma política — e em uma estrela de mercado. Estaria 2025 se consolidando como o ano em que Washington abraçou de vez o Web3?

Valor do mercado cripto atinge US$ 4 trilhões

Assim que o projeto foi aprovado no Congresso e Trump assinou a lei, o valor total do mercado cripto ultrapassou US$ 4 trilhões pela primeira vez na história, com o Bitcoin respondendo por mais de 60% desse valor.

Fonte: TradingView

Não foi só o bitcoin que fez barulho (embora tenha voltado silenciosamente aos US$ 120 mil, com uma avaliação de US$ 2,4 trilhões, maior que a da Alphabet, dona do Google).

O verdadeiro impulso veio das ações e altcoins, especialmente as que têm exposição ao novo cenário regulatório dos EUA.

O retorno da Ripple e a subida discreta do Ethereum

Você sabe que está em um bull market quando o XRP aparece sem ser convidado e ainda assim ganha o camarote VIP.

O token outrora envolvido em batalhas judiciais subiu mais de 60% nas últimas duas semanas, atingindo US$ 3,50 e se aproximando perigosamente de sua máxima histórica. O arco de redenção da Ripple talvez esteja finalmente chegando ao clímax.

Fonte: TradingView

Com a pressão jurídica diminuindo e o Congresso estabelecendo novos limites para ativos digitais, os riscos regulatórios do XRP ficaram bem menos assustadores. Além disso, instituições em busca de trilhos rápidos para transferências internacionais podem ver na rede XRP uma alternativa mais atraente agora que Washington saiu do pescoço deles.

O Ethereum pode não estar nos holofotes como o Bitcoin ou o XRP, mas não se deixe enganar pela confiança silenciosa.

O valor do Ethereum vem subindo de forma consistente, acumulando quase 50% de alta nas últimas duas semanas, e na manhã de segunda já era negociado perto de US$ 3.800. Com a incerteza regulatória diminuindo e o mercado tratando o ether mais como um investimento do que como um token utilitário, ele vai lentamente retomando suas máximas de 2025.

Fonte: TradingView

Some-se a isso o crescimento dos ETFs baseados em etgher, ativos do mundo real tokenizados (olá, títulos do Tesouro on-chain) e o boom de stablecoins rodando na rede Ethereum, e temos um bull market construído tijolo por tijolo.

*Gabriel Fauth é operador de mercados futuros há 7 anos e é um dos contribuidores de análises e avaliações de mercado na comunidade do TradingView. O TradingView é uma ferramenta de gráficos para execução e análise do mercado, além da maior rede social para investidores e Traders.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok