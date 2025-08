Ethereum 2035: como podem ser os próximos 10 anos da criptomoeda?

Para entender o futuro da Ethereum, é útil começar com seu criador, Vitalik Buterin. Antes de lançar a Ethereum em 2015, ele via os blockchains não apenas como a base para o dinheiro digital, mas como ferramentas para identidade, coordenação, confiança pública e muito mais.

Em uma entrevista de 2021 no The Tim Ferriss Show, Buterin descreveu a Ethereum como “dinâmico e em crescimento… uma criatura em evolução”. Essa natureza adaptativa ainda define a rede hoje.

No seu aniversário de 10 anos, perguntamos a vozes de toda a comunidade: como pode ser a próxima década do projeto?

Ethereum como “Trustware”

Fundada pelo cofundador da Ethereum Joseph Lubin, a Consensys tem sido fundamental para moldar a infraestrutura da rede. Em seu último relatório, a fundação traça um cronograma ambicioso para o futuro do blockchain.

Conversamos com o economista-chefe Mallesh Pai, um dos autores do relatório, sobre a trajetória de longo prazo da Ethereum:

“Nos próximos 5 a 10 anos, a Ethereum deixará de ser a principal plataforma de contratos inteligentes do mundo para se tornar a camada base da futura economia global… O crescimento será impulsionado pela digitalização dos ativos, começando com as stablecoins e avançando na escala de risco a partir daí.”

À medida que os ativos migrarem para os blockchains, o comércio seguirá, disse Pai. Mas ele enfatizou que essa vantagem depende tanto dos atuais colaboradores quanto de uma nova geração de construtores institucionais e comerciais.

Confiança institucional

Embora o bitcoin seja mais comumente visto como ativo de tesouraria em empresas de capital aberto, muitas estão adotando o ether, token nativo da Ethereum. A empresa de mídia digital e tecnologia GameSquare está entre as que apostam fortemente no futuro de longo prazo da rede.

“Investimos em ether porque acreditamos que é o ativo digital de longo prazo mais confiável, alinhado com o futuro da internet.” Enquanto outras blockchains podem oferecer taxas mais baixas ou maior velocidade, a Ethereum lidera devido à sua “comunidade e componibilidade”, disse o CEO da GameSquare, Justin Kenna, ao Cointelegraph.

A Ethereum está evoluindo para “a espinha dorsal financeira e cultural da internet, alimentando tudo, desde pagamentos globais e gestão de ativos até propriedade intelectual de entretenimento, economias de jogos e identidade digital”, afirmou Kenna. “Será a camada de infraestrutura que permitirá que grandes marcas globais se conectem com seus públicos.”

Dados do mundo real e o futuro de DeFi

A RedStone, uma rede de oráculos blockchain modular, fornece dados do mundo real para contratos inteligentes. Mas o cofundador Marcin Kaźmierczak vê a Ethereum indo muito além da DeFi na próxima década.

“A Ethereum provavelmente evoluirá para a camada fundamental das finanças institucionais e da tokenização de ativos do mundo real”, diz.

“Veremos grandes avanços em escalabilidade por meio do desenvolvimento contínuo das soluções de segunda camada (L2), expansão da camada base (L1) e possivelmente novas máquinas virtuais na rede, tornando a Ethereum mais acessível para desenvolvedores em larga escala.”

Kaźmierczak prevê uma mudança para integração perfeita com blockchain, em que usuários interagem com serviços baseados na Ethereum sem perceber, assim como hoje fazem com IA. “A verdadeira métrica de sucesso não será TVL ou taxas de gás”, afirmou, “mas o quão invisível e, ainda assim, essencial a Ethereum se tornará para as finanças globais.”

Escalando a Ethereum para a era corporativa

O Optimism, uma solução de segunda camada construída na Ethereum, prevê que a próxima década será marcada pela migração de empresas para os blockchains.

“Nos próximos 10 anos, todas as grandes empresas migrarão para on-chain, e a maioria se integrará verticalmente em sua própria infraestrutura sobre a Ethereum”, disse Sam McIngvale, chefe de produto da OP Labs, ao Cointelegraph.

Com maior clareza regulatória, instituições, empresas de pagamentos e fintechs começam a construir. “As empresas precisam de uma infraestrutura forte, segura e flexível para prosperar”, afirmou.

Desenvolvedores impulsionarão o futuro da Ethereum

Para Nemil Dalal, chefe da plataforma para desenvolvedores da Coinbase, o sucesso de longo prazo da Ethereum depende da usabilidade e da comunidade de construtores.

“Pensando nos próximos 10 anos, acredito que a Ethereum será a base para novos casos de uso… como agentes de IA realizando transações em nosso nome, comunidades sociais mais ricas on-chain e jogos.”

O que lhe dá mais confiança?

“Os construtores”, disse. “A comunidade Ethereum sempre esteve presente para experimentar, inovar e entregar, e é isso que continuará impulsionando seu avanço.”

Do experimento à infraestrutura

Existem diferentes visões sobre o que vem a seguir, mas há um ponto em comum: a Ethereum está evoluindo de uma plataforma de contratos inteligentes para uma camada fundamental de ativos do mundo real, sistemas corporativos e interações digitais cotidianas.

Se a primeira década foi dedicada a explorar o que as blockchains podiam fazer, a próxima pode ser sobre a Ethereum se tornar, silenciosamente, essencial para o funcionamento do mundo.

