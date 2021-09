Autor de 'Pai Rico, Pai Pobre' tem data para crise e vê risco para bitcoin

Robert Kiyosaki, autor do famoso livro "Pai Rico, Pai Pobre", voltou a falar sobre sua previsão de crise nas redes sociais. Desta vez, deu data para a queda do mercado de ações, afirmou que bitcoin, ouro e prata também podem sofrer e explicou o que pretende fazer.

"Queda gigante do mercado de ações vindo em outubro. Por quê? O Tesouro e o Fed estão sem títulos. Ouro, prata e bitcoin também podem cair. Melhor ter dinheiro para comprar as barganhas depois da queda. Não vou vender ouro, prata e bitcoin, mas tenho bastante dinheiro para a vida após o crash do mercado de ações. Ações são perigosas. Cuidado", publicou, no Twitter.

O autor de um dos livros mais famosos do mundo sobre educação financeira e finanças pessoais tem falado há bastante tempo sobre a possibilidade de uma grande crise econômica. Um levantamento do usuário "Luc ten Have" mostra que as primeiras publicações de Kiyosaki sobre quebra no mercado de ações dos EUA datam de 2011 (imagem abaixo). Desde então, entretanto, o índice S&P 500, uma das principais referências para o mercado de ações norte-americano, subiu quase 300%.

Linha do tempo compara publicações de Kiyosaki sobre chegada de crise com desempenho do índice S&P (fonte: Reprodução/Twitter) Linha do tempo compara publicações de Kiyosaki sobre chegada de crise com desempenho do índice S&P (fonte: Reprodução/Twitter)

Em 2020 e 2021, com a pandemia do covid-19 e suas consequências na economia e nas políticas econômicas ao redor do mundo - e em especial nos EUA, país mais afetado pelo vírus - as previsões catastróficas de Kiyosaki se intensificaram. Ele chegou a falar, no início do ano, em "maior crash da história".

Kiyosaki também já falou diversas vezes sobre o seu interesse pelo bitcoin. Em uma publicação recente, afirmou que a criptomoeda é, junto com a prata, o seu investimento preferido. Na última semana, também fez publicações sobre o assunto. Primeiro, sugeriu a compra de bitcoin antes do suposto crash do mercado financeiro. Depois, comentou sobre o aumento da pressão do governo chinês contra o mercado cripto, pedindo que os EUA não sigam pelo mesmo caminho.

