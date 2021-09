Autor de ‘Pai Rico, Pai Pobre’: compre bitcoin antes de crash histórico

Autor do best-seller "Pai Rico, Pai Pobre", Robert Kiyosaki reforçou, na última quinta-feira, 23, a sua opinião de que uma grande crise econômica global se aproxima e sugeriu, mais uma vez, que as pessoas se protejam comprando outro, prata e criptomoedas como bitcoin e ether. Ele também comentou, nesta sexta, a repressão do governo chinês aos criptoativos dizendo se tratar de um risco à liberdade.

“Governo dos EUA sem dinheiro. Quebra iminente. Os democratas culpam os republicanos pelo problema. A Evergrande, maior incorporadora imobiliária da China, com 800 projetos em 200 cidades, sem dinheiro. Entendeu a mensagem? Compre ouro, prata, bitcoin e Ethereum antes do maior crash da história. Tome cuidado”, publicou, nas redes sociais.

Não é a primeira vez que o autor de um dos livros sobre finanças pessoais mais populares de todos os tempos fala sobre o assunto para os seus mais de 1,7 milhão de seguidores no Twitter. Recentemente, já tinha publicado mensagens dizendo que a "a maior crise da história está a caminho" e que bitcoin e prata são os seus investimentos preferidos.

Ele também já falou publicamente sobre o seu interesse pelo mercado cripto, inclusive dizendo que tem bitcoin. Em maio, quando a criptomoeda caiu mais de 50% desde o seu preço recorde, chegou a citar uma faixa de preço na qual faria novos aportes.

Nesta sexta-feira, 24, Kiyosaki também comentou sobre o documento do Banco Popular da China que reforça as posições contrárias ao criptoativos do governo e do banco central chineses. "China anunciou esta manhã nova repressão aos criptoativos. O que isso significa? Que a china está perto de lançar uma criptomoeda do governo. Se os EUA seguirem pelo mesmo caminho, e a moeda digital do Fed significar a proibição do bitcoin, os EUA se tornarão um governo centralizado, como a China, começando o comunismo americano e dando fim à nossa liberdade. Tome cuidado".

China announced this morning a new crackdown on Crypto. What does that mean? It means China is about to launch its Government crypto coin. If US follows, Fed coin means Bitcoin outlawed, US becomes Centralized Gov, like China, US communism begins, our freedoms end. Take care.

— therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) September 24, 2021