Autor de 'Pai Rico, Pai Pobre' diz que 'bitcoin está despencando', mas quer 'comprar mais'

O bitcoin recentemente registrou uma queda de mais de 6%, chegando a negociar na casa dos US$ 60 mil, em um quadro negativo que chamou a atenção do mercado. E, entre os que analisaram esse movimento, está Robert Kiyosaki, conhecido por ser o autor do livro "Pai Rico, Pai Pobre".

Em uma publicação no X, antigo Twitter, feita na última segunda-feira, 24, Kiyosaki afirmou que a criptomoeda "está despencando", mas não indicou uma mudança na sua opinião sobre o ativo, do qual ficou conhecido por ser um grande defensor nos últimos anos.

"A maioria das pessoas venderia [o bitcoin]. Eu estou esperando para comprar mais. Todos os mercados têm altos e baixos. Muitas pessoas fazem muito dinheiro negociando, o que significa comprar na baixa e vender na alta. O problema disso são as taxas, em especial as de ganho de capital", comentou.

Segundo Kiyosaki, sua estratégia é diferente, seguindo a visão do investidor bilionário Warren Buffett: "compra e segure para sempre". Ou seja, o autor defendeu uma estratégia de investimento com foco em longo prazo, sem vender o ativo devido a movimentos de preço no curto prazo.

"O que estou fazendo enquanto não negocio ativos? Eu passo meu tempo construindo novos ativos, por isso sou um 'empreendedor em série'. Atualmente estou trabalhando em duas novas startups", afirmou o investidor.

Kiyosaki disse ainda que "se as quedas aterrorizam você, venda e siga firme no seu emprego, que é o que a maioria dos funcionários faz. Simplificando, os empreendedores e os funcionários são os lados opostos da mesma moeda. Tome cuidado, teremos tempos difíceis à frente".

Recentemente, o autor de "Pai Rico, Pai Pobre" também comentou que a forma mais fácil de ficar milionário é investindo em bitcoin. O autor do best-seller compartilhou sua visão sobre como é “difícil” empreender e que o “bitcoin faz o trabalho duro”.

"Bitcoin é a maneira mais fácil de se tornar um milionário. Ganhar milhões como empresário é difícil. Eu sei. Você precisa ser muito inteligente, dedicado e sortudo para se tornar um milionário e iniciar seu próprio negócio. Eu economizo bitcoin porque o bitcoin faz o trabalho duro para mim. É por isso que adoro bitcoin”, disse Kiyosaki.