Hegemonia do bitcoin no mercado cripto atinge menor nível em cinco meses

A fatia de mercado do bitcoin no mundo cripto, também conhecida como "dominância", atingiu na última segunda-feira, 24, o menor nível registrado nos últimos cinco meses. Dados da empresa TradingView apontam que a participação da criptomoeda no setor caiu 1,8%.

O declínio diário foi o maior registrado desde 12 de janeiro deste ano. Mesmo com a queda e a perda de espaço para outros ativos, o bitcoin segue como o ativo mais valioso do mercado, com sua capitalização correspondendo a 54,34% de toda a capitalização do mercado de criptomoedas.

A queda ocorreu no mesmo dia em que a criptomoeda desvalorizou mais de 6%, operando na casa dos US$ 60 mil pela primeira vez em meses. O declínio, tanto de preço quanto de dominância no mercado, está ligado principalmente a um anúncio da corretora falida Mt. Gox.

A exchange chegou a ser a maior do mercado cripto até declarar falência em 2014. Desde então, clientes aguardam a devolução das suas unidades de bitcoin perdidas. Ao todo, a empresa possui US$ 9 bilhões na criptomoeda, e agora começará os pagamentos a partir de julho.

O movimento gerou um temor entre investidores de que os pagamentos resultarão em um aumento de oferta repentina do ativo devido a possíveis movimentos de venda para realização de lucros. Com essa expectativa, investidores tentaram antecipar o movimento e geraram uma pressão vendedora.

Além do caso da Mt. Gox, analistas apontam que o iminente lançamento de ETFs de preço à vista de ether nos Estados Unidos também pode ter contribuído para essa queda de dominância do bitcoin, já que a criptomoeda da rede Ethereum tem performado melhor devido à novidade.

Os ETFs foram aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, em 23 de maio, mas ainda precisam de uma nova autorização para estrearem nas bolsas do país. A expectativa é que isso ocorra até a próxima terça-feira, 2. Enquanto isso, o ativo tem conseguido atrair investidores.

A combinação dos dois elementos fez com que o ether tivesse um desempenho melhor que o do bitcoin nos últimos dias, reduzindo a fatia de mercado da criptomoeda. Até o momento, porém, não há sinais de que o bitcoin deixará sua posição consolidada como o ativo mais valioso do setor.