Autor de Pai Rico, Pai Pobre diz que bitcoin é o "dinheiro real"

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 15h30.
Para Robert Kiyosaki, autor do best-seller de finanças pessoais "Pai Rico, Pai Pobre", as criptomoedas podem substituir o ouro e a prata na concepção de "dinheiro real". Para o escritor, agora o bitcoin e ether assumem as características que os metais preciosos desempenharam ao longo da história do dinheiro.
Um grande crítico da política monetária norte-americana, Kiyosaki prevê há anos um grande colapso da economia. Para justificar sua opinião de que o bitcoin e o ether são o "dinheiro real", o especialista mencionou a crescente dívida dos Estados Unidos:
"Tudo que eu preciso fazer é assistir a dívida americana continuar subindo... hoje está em US$ 37 trilhões. Eu sei que por muitos anos o ouro e a prata foram o 'dinheiro real', mas hoje bitcoin e ether são o 'dinheiro real'", publicou Kiyosaki em sua conta oficial no X.
O autor do best-seller de finanças pessoais explicou ainda, em outra publicação, porque está comprando bitcoin e acredita que outros investidores devem fazer o mesmo:
"Por que eu estou comprando bitcoin? O bitcoin é o primeiro dinheiro realmente escasso... apenas 21 milhões podem ser minerados. O mundo está próximo de 20 milhões [de unidades de bitcoin mineradas] agora. A demanda vai acelerar. O FOMO [medo de perder] é real. Por favor, não se atrase", disse Kiyosaki.
Robert Kiyosaki é um grande defensor do investimento em bitcoin. Anteriormente, ele chegou a dizer que o bitcoin "tornou fácil ficar rico" e "só os burros não conseguem". Além do bitcoin, criptomoedas como ether e Solana também já foram recomendadas pelo autor.
