Autor de Pai Rico, Pai Pobre diz que bitcoin é o "dinheiro real"

Nome por trás de livro best-seller de finanças pessoais diz que por muito tempo, o "dinheiro real" foi o ouro, mas agora é o bitcoin

(New York Daily News Archive/Getty Images)

Mariana Maria Silva
Editora do Future of Money

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 15h30.

Para Robert Kiyosaki, autor do best-seller de finanças pessoais "Pai Rico, Pai Pobre", as criptomoedas podem substituir o ouro e a prata na concepção de "dinheiro real". Para o escritor, agora o  bitcoin e ether assumem as características que os metais preciosos desempenharam ao longo da história do dinheiro.

Um grande crítico da política monetária norte-americana, Kiyosaki prevê há anos um grande colapso da economia. Para justificar sua opinião de que o bitcoin e o ether são o "dinheiro real", o especialista mencionou a crescente dívida dos Estados Unidos:

"Tudo que eu preciso fazer é assistir a dívida americana continuar subindo... hoje está em US$ 37 trilhões. Eu sei que por muitos anos o ouro e a prata foram o 'dinheiro real', mas hoje bitcoin e ether são o 'dinheiro real'", publicou Kiyosaki em sua conta oficial no X.

O autor do best-seller de finanças pessoais explicou ainda, em outra publicação, porque está comprando bitcoin e acredita que outros investidores devem fazer o mesmo:

"Por que eu estou comprando bitcoin? O bitcoin é o primeiro dinheiro realmente escasso... apenas 21 milhões podem ser minerados. O mundo está próximo de 20 milhões [de unidades de bitcoin mineradas] agora. A demanda vai acelerar. O FOMO [medo de perder] é real. Por favor, não se atrase", disse Kiyosaki.

Robert Kiyosaki é um grande defensor do investimento em bitcoin. Anteriormente, ele chegou a dizer que o bitcoin "tornou fácil ficar rico" e "só os burros não conseguem". Além do bitcoin, criptomoedas como ether e Solana também já foram recomendadas pelo autor.

