'Pequena rotação' do ouro para o bitcoin levaria cripto a US$ 242 mil, diz estudo

Analistas da Bitwise divulgaram um relatório nesta semana em que afirmam que o bitcoin pode atingir novos recordes caso o mercado passe por uma migração de investimentos atualmente alocados no ouro. Eles ressaltam que uma "rotação pequena" já impulsionaria a criptomoeda.

Atualmente cotada abaixo dos US$ 110 mil, a criptomoeda poderia bater um novo recorde apenas com a alocação de 1% do total de investimentos atualmente no ouro. Segundo as projeções da Bitwise, esse movimento levaria o ativo a atingir um preço de US$ 134.270.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. Na Mynt, você investe em uma variedade de criptoativos com a curadoria de especialistas do BTG Pactual. Abra sua conta e insira o cupom FOM50 para ganhar R$ 50 de cashback em bitcoin ao investir R$ 150 em qualquer criptomoeda até 20/12/2025. Confira o regulamento no site

As projeções traçadas continuam até a casa de 5% de alocação. Com 2% do total investido no ouro, o bitcoin subiria para US$ 161,3 mil. Com 3%, chegaria a US$ 188,3 mil. Já com 4%, a criptomoeda atingiria os US$ 215 mil. Por fim, uma realocação representando 5% impulsionaria o ativo até os US$ 242 mil.

A avaliação da gestora é que essa rotação pode ocorrer já nos próximos meses. O motivo é a alta sensibilidade do preço do ouro em relação à política monetária de grandes economias e da força do dólar. Em geral, ambientes em que o dólar está fraco e as políticas estão restritivas ajudam o minério.

Já no caso do bitcoin, o cenário tem sido o oposto, com a criptomoeda disparando em momentos de política monetária mais expansionista. E a expectativa do mercado é que os Estados Unidos migrem cada vez mais para um quadro de corte nas taxas de juros, injetando liquidez no mercado.

"O desempenho do ouro tem sido mais sensível às mudanças na política monetária e no dólar americano, enquanto o bitcoin tem sido mais influenciado por mudanças nas expectativas de crescimento global em uma perspectiva puramente quantitativa", ressalta a Bitwise.

Para a gestora, "um período de apetite renovado por risco provavelmente reafirmará a liderança de desempenho do bitcoin sobre o ouro. Nesse contexto, apenas uma pequena rotação de capital do ouro para o bitcoin poderia ter efeitos muito significativos no desempenho da alternativa digital ao ouro".

"Este não é um cenário improvável. Por exemplo, em 2020, o bitcoin atingiu novas máximas históricas em outubro de 2020, logo após a alta do ouro ter estagnado em julho de 2020. Acreditamos que esse padrão de desempenho provavelmente se repetirá, especialmente se a alta do ouro for interrompida nos próximos meses", afirma.

No relatório, a Bitwise diz ainda que "vale ressaltar que a alta do ouro precisa de um montante significativamente maior de capital para se sustentar em relação ao bitcoin. Isso está se tornando um obstáculo para o ouro". Por isso, a criptomoeda pode ser mais atraente para investidores que o minério.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok