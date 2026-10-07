Tesouro IPCA+ despenca após eleição: quem comprou na máxima, vale a pena vender?

Após o primeiro turno das eleições 2026, os juros dos títulos do Tesouro IPCA+ tiveram a maior queda diária desde a crise de 2008. Entre a abertura de sexta-feira, 2, e a de segunda-feira, 5, o spread do Tesouro IPCA+ 2032, por exemplo, recuou de 7,60% para 6,91%, uma queda de 0,69 ponto percentual (p.p.). Já o prêmio do título com vencimento para 2040 saiu de 7,22% para 6,50% — redução de 0,72 p.p —, enquanto o do Tesouro IPCA+ 2050 foi de 7,06% para 6,32% (perda de 0,74 p.p.).

Nesta terça-feira, 6, as taxas se recuperaram levemente, com o Tesouro 2032 pagando IPCA + 6,98%, o título com o vencimento para 2040 sendo IPCA + 6,66% e o de 2050 em IPCA + 6,55% — mas ainda longe das máximas vistas no meio do ano. Em 22 de junho, por exemplo, o título com vencimento para 2032 chegou a valer IPCA + 8,56%, novamente, desde a crise de 2008. Já em 30 de julho, por exemplo, o título com vencimento para 2040 pagava IPCA + 7,83%, enquanto o com vencimento para 2050 estava em IPCA + 7,45%, segundo mapeamento da EXAME com base em dados do Tesouro.

Taxas do Tesouro IPCA+ 2032, 2040 e 2050 despencam após o primeiro turno das eleições 2026 (Chat GPT/Reprodução) (Ilustração gerada pelo ChatGPT/Reprodução)

A queda simultânea das taxas nos três vencimentos mostra uma reprecificação relevante da curva de juros reais. Os DIs futuros de 2027 a 2037 desvalorizaram abruptamente ontem. Segundo especialistas ouvidos pela EXAME, o resultado da apuração das urnas foi o que impulsionou o otimismo por parte do mercado financeiro. Isso porque com a dianteira de Flávio Bolsonaro (PL), há uma maior percepção que um ajuste fiscal virá.

“O resultado do primeiro turno surpreendeu: Flávio Bolsonaro terminou à frente, além da expectativa de mercado e contrário do que algumas pesquisas indicavam, e o Congresso eleito ficou mais à direita. O mercado leu isso como maior chance de ajuste fiscal e de reformas a partir de 2027, o que reduz o risco de a dívida pública sair do controle”, analisa Enrico Cozzolino, CEO e estrategista da Zermatt Partners.

Guilherme Almeida, head de renda fixa da Suno Research, concorda: quanto menor o risco percebido ou quanto mais positiva são as expectativas que o mercado forma para a trajetória dos gastos, menor é a taxa de juros exigida. “Então essa taxa pode ser entendida como uma mensuração do risco e um prêmio exigido pelo mercado”, afirma.

Com a percepção de menos risco fiscal, o investidor aceita uma taxa menor para emprestar ao governo no longo prazo — nisso, o prêmio de risco que estava nos títulos foi retirado de uma vez só nesta segunda-feira. “Mas é importante dizer: o mercado está precificando uma expectativa, não uma política econômica já apresentada”, complementa.

E o oposto também é verdade: em junho e julho, havia uma preocupação com a sustentabilidade do arcaçouco fiscal, com a trajetória da dívida públical, com medidas de estímulo em ano eleitoral, inflação mais resistente e dúvidas sobre o Banco Central cortar juros com as expectativas desancoradas.

Somado a isso, um Federal Reserve (Fed, banco central americano) mais duro, que posteriormente veio a subir juros, títulos americanos pagando os maiores juros em anos e o petróleo pressionado pelo Oriente Médio também colaboraram para um ambiente de incerteza — o que impulsionou o prêmio do Tesouro.

O que eu faço com meu ativo agora?

Quando as taxas de juros de mercado caem, os títulos antigos que foram emitidos oferecendo retornos mais altos passam a ficar mais atrativos para os investidores. Como esses papéis continuam pagando uma remuneração superior à dos novos títulos, seu preço sobe no mercado secundário. Por isso, preço e taxa caminham em sentidos opostos: quando os juros caem, os títulos atrelados à inflação com taxas contratadas mais altas tendem a se valorizar — é o que chama-se marcação a mercado.

No cenário atual, quem comprou na época que os títulos estavam pagando taxas estrondosas, pode lucrar vendendo agora. Se um investidor tivesse colocado, por exemplo, R$ 1 mil no Tesouro IPCA+ 2032 na máxima do ano, teria ontem R$ 1.115,66. Isso significa um ganho de R$ 115,66, ou uma valorização de 11,57% no período.

No Tesouro IPCA+ 2040, um investimento de R$ 1 mil feito na máxima do ano teria se transformado em R$ 1.186,50 na mínima. Nesse caso, o ganho seria de R$ 186,50, uma alta de 18,65%. Já quem tivesse investido R$ 1 mil no Tesouro IPCA+ 2050, teria no dia 5 de outubro R$ 1.295,35. O lucro seria de R$ 295,35, equivalente a uma valorização de 29,53%.

Entretanto, Cozzolino diz que é preciso analisar o objetivo do investimento. “Quem comprou para levar até o vencimento, como aposentadoria ou proteção de longo prazo, garantiu uma taxa histórica, de IPCA + 7% ou 8%. Vender agora significa reinvestir a taxas menores, então faz pouco sentido abrir mão disso. Quem comprou apostando na queda dos juros, essa aposta deu certo, e realizar ao menos parte do ganho é uma decisão sensata.”

Perdeu o timing ou dá para comprar?

Para Cozzolino, o investidor “perdeu o melhor momento, mas não perdeu a oportunidade”. Segundo ele, taxas de IPCA + 6% a 7% continuam altas para o padrão brasileiro e muito acima do que a maioria dos países paga de juro real.

Na visão de Almeida, para quem quer o carrego, é interessante ainda travar uma taxa acima de 6% real por muito tempo. “Se a sua estratégia está focada no longo prazo, por exemplo, para auferir ganho real, promovendo ali a manutenção do poder de compra do seu patrimônio, o IPCA+, de fato, faz sentido, independente da taxa”, diz.

“A minha sugestão é não colocar tudo de uma vez antes do segundo turno: fazer aportes escalonados até o dia 25 dilui o risco de entrar logo antes de uma eventual volta das taxas. E para quem é mais conservador, os vencimentos intermediários, como 2032 e 2035, oscilam bem menos que o 2050.”

Isso porque, até o segundo turno, pode acontecer ainda muita volatilidade, com risco assimétrico. Como o mercado já precificou boa parte da vitória de Flávio, uma confirmação no dia 25 pode trazer uma queda adicional das taxas, explica o executivo, mas menor que a desta segunda-feira.

Para Almeida, o cenário também será de extrema volatilidade. “Os preços dos ativos não só de renda fixa, mas também de renda variável vão oscilar bastante. As movimentações nas intenções de voto, sinalizações pragmáticas das equipes econômicas dos candidatos, os debates, enfim, tudo isso vai mexer nas taxas e, consequentemente, nos títulos públicos.”

Por isso, é necessário acompanhar o cenário com cautela e ter uma estratégia de investimentos bem desenhada. “Pesquisas mostrando Lula recuperando terreno tendem a provocar uma alta mais forte, porque desmontam o prêmio que acabou de sair. Depois da eleição, o que vai definir a tendência é o vencedor apresentar um plano fiscal crível, com nomes da equipe econômica e metas claras. Sem isso, a queda pode se reverter”, conclui.