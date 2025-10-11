Future of Money

As criptomoedas vão subir em outubro? Confira argumentos que devem manter o impulso do setor

Mês é conhecido por ser historicamente positivo para as criptomoedas e já começou com recordes consecutivos do bitcoin; confira as perspectivas do ponto de vista da análise técnica

Stock market analysis on digital tablet (leungchopan/Envato/Reprodução)

Da Redação
Publicado em 11 de outubro de 2025 às 11h00.

O rali das criptomoedas nas últimas duas semanas tem três motores principais: o fluxo recorde para ETFs, a virada (ainda que cautelosa) do Fed e um choque de oferta on-chain, com um pano de fundo de busca por “ativos de diversificação”.

Os fundos à vista voltaram a engatar entradas pesadas: US$ 5,95 bi na semana até 4 de outubro, dos quais ~US$ 3,55 bilhões em bitcoin. Isso coincidiu com a quebra de máxima histórica (~US$ 125 mil–126 mil). Wall Street voltou a comprar bitcoin via ETFs depois de uma pausa no início de setembro.

 

O Banco Central dos EUA tirou o pé e sinalizou mais cortes. O corte de 25 pb em 17/set (faixa 4,00% e 4,25%), com projeção de novos cortes em 2025, melhora o “custo de carrego” de ativos de risco/escassez e reancora a narrativa de que liquidez não vai apertar mais. É um empurrão macro para cripto bem como para outros ativos vistos como de risco, por exemplo, bolsas, tecnologia e principalmente smallcaps.

Para finalizar, não posso deixar de mencionar o clima de incerteza que eleva a diversificação de carteira. A paralisação parcial dos serviços públicos nos EUA (shutdown), dados fracos de emprego e um bid global por proteção estão levando investidores a reforçar posições nos chamados “hard assets”, como o ouro, que por sinal negocia em nova máxima acima de US$ 4 mil e bitcoin batendo o topo quase no mesmo compasso. Isso sustenta a tese de portfólio barbell (qualidade + escassez).

Com tudo isso, concluímos no olhar técnico que o preço do bitcoin tem tudo para se manter acima de 120 mil dólares, ao menos olhando a foto atual. O preço de máxima do bitcoin está um pouco acima de US$ 126 mil, e estamos muito próximos de romper. Acima disso, o ativo inicia o price discovery, atinge novos patamares e gera novos dados de análise.

*Gabriel Fauth é operador de mercados futuros há 7 anos e é um dos contribuidores de análises e avaliações de mercado na comunidade do TradingView. O TradingView é uma ferramenta de gráficos para execução e análise do mercado, além da maior rede social para investidores e Traders. 

