Entre IA, stablecoins e tesourarias digitais, confira os próximos passos do setor financeiro

Por Rony Szuster*

Nos últimos dias, o centro das atenções do mercado global de ativos digitais esteve em Singapura, hoje um dos maiores pólos de tecnologia blockchain do mundo. A Token2049 reuniu mais de 25 mil participantes e os principais nomes do setor para discutir tendências e o futuro da indústria.

Entre os debates, destacou-se a convergência entre inteligência artificial e os criptoativos. A ideia vai além das finanças, visto que os ativos passam a ser usados como ferramentas de governança e de construção de reputação em diferentes mercados.

Em um dos novos projetos apresentados, usuários são incentivados a testar IAs, dar feedbacks e atribuir notas, assim criando rankings independentes que medem a performance prática dos modelos. A provocação ao setor é clara: os benchmarks de IA já estão ultrapassados e é necessário um novo meio de avaliá-las.

Hoje já existem cerca de mil tokens ligados à IA, com valor de mercado total de US$ 30,2 bilhões. Em meio à tendência de consolidação, é importante manter um ponto no radar: apenas projetos robustos, com benefícios tangíveis e capacidade de resolver problemas reais, devem capturar valor de longo prazo. O espaço para experimentação e hypes ainda pode existir, mas a busca central é por utilidade e diferenciação.

Enquanto o mercado de tokens avança na integração com IA, o universo das stablecoins também apresenta novidades, mesmo com sua ampla adoção global. Durante o evento, a Tether reforçou o lançamento da USAT, sua nova stablecoin que surge como alternativa ao maior ativo da companhia, o USDT, devido ao fato de que este não se enquadra no GENIUS Act, legislação que veio para padronizar e acelerar a adoção das stablecoins nos EUA.

A meta anunciada pelo CEO é ousada, levar a USAT a US$ 1 trilhão em valor de mercado em até três anos. O objetivo revela confiança na demanda futura e evidencia ainda mais a disputa pelo protagonismo no segmento.

O pano de fundo político contribui para a visão promissora do lançamento e do setor. Bo Hines, que atuou no governo Trump até meados deste ano e marcou presença no evento, assumiu a liderança do novo projeto da Tether.

A escolha reforça ao mercado que a tecnologia cripto está cada vez mais integrada ao sistema financeiro dos Estados Unidos. O próprio Hines reitera essa visão ao afirmar que as barreiras entre os dois ecossistemas deixaram de existir. De fato, no solo americano, o movimento vem ganhando força, especialmente após o fim da Operação Chokepoint 2.0, que durante anos dificultou e restringiu a conexão entre empresas de cripto e o sistema bancário tradicional.

De maneira paralela, a Token2049 também mostrou que a integração vem sendo expandida pelas DATs, ou Digital Asset Treasuries Companies, empresas que foram criadas para desenvolver reservas de criptoativos em suas tesourarias.

Estas foram destaques no evento e são reconhecidas por funcionarem como uma ponte entre os blockchains e o mercado tradicional, permitindo que tokens de primeira camada sejam expostos a investidores públicos de forma regulamentada e simples. Na prática, empresas públicas criam planos de acúmulo de criptoativos em suas tesourarias e suas ações se tornam um jeito indireto de ter exposição (às vezes até mesmo alavancada) a esses ativos.

Embora os Estados Unidos ainda concentrem a maior parte dessa atividade, a demanda internacional vem ganhando tração e alterando a dinâmica dos mercados de capitais em outras regiões. Neste ano, cresceu a participação de tesourarias “altcoin-first”, sinalizando maior diversidade além do bitcoin. Hoje, as DATs já reúnem mais de US$ 200 bilhões em criptoativos, um número que evidencia a dimensão do movimento e acende o alerta para um tema cuja evolução também merece ser acompanhada de perto.

*Rony Szuster é Head de Research do MB | Mercado Bitcoin.

