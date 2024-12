Após US$ 103, bitcoin “despenca” para US$ 98 mil: o que está acontecendo com as criptomoedas?

O bitcoin atingiu uma nova máxima histórica na última quinta-feira, 5, em US$ 103.900. A faixa dos US$ 100 mil era muito aguardada por investidores e especialistas, principalmente depois que a maior criptomoeda do mundo entrou em uma verdadeira disparada com a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, no último dia 6 de novembro. No entanto, pouco tempo depois de chegar em US$ 103.900, o bitcoin voltou a cair.

No momento, a criptomoeda é cotada a US$ 98.582, com queda de 4,5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. O bitcoin chegou a “despencar” ainda mais para US$ 94 mil na noite da última quinta-feira, 5.

Apesar disso, a maior criptomoeda do mundo ainda acumula alta de 33% nos últimos trinta dias e 54,5% de dominância de mercado, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Realização de lucro: é momento de vender bitcoin?

O movimento de correção percebido desde a última quinta-feira pode sinalizar uma realização de lucros por parte de investidores. Anteriormente, especialistas em criptoativos já haviam alertado para a possibilidade.

Michael Novogratz, CEO da Galaxy Digital, afirmou recentemente que o bitcoin pode cair até 20% depois de superar a casa dos US$ 100 mil, chegando em US$ 80 mil.

“Realizar lucro agora ou não depende da estratégia de cada um. O mercado está subindo muito e muita gente deve estar pensando em realização, principalmente quem comprou na baixa. Só pode vender caro quem comprou barato. Para mim o mercado ainda tem espaço para crescer, mas depende muito do gerenciamento de risco de cada um”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, no último Morning Call Crypto na quinta-feira, 5.

