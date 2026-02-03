Medo extremo no mercado cripto é sinal otimista, diz relatório

O sentimento do mercado cripto atingindo o nível mais baixo do ano pode ser um dos poucos sinais de um possível repique, de acordo com a plataforma de análise cripto Santiment.

“Esses dados de sentimento são atualmente um dos poucos sinais fortemente altistas disponíveis”, a Santiment disse em um relatório publicado na sexta-feira. “Um ponto positivo é a extrema negatividade nas redes sociais. A proporção de comentários pessimistas em relação aos otimistas está fortemente inclinada para o medo”, afirmou a Santiment.

O índice Crypto Fear & Greed (Index), que mede o sentimento geral do mercado cripto, registrou uma pontuação de “Medo Extremo” de 20 no sábado, indicando que os investidores estão cautelosos em relação ao mercado cripto. Na sexta-feira, o índice marcou “Medo Extremo” em 16, o nível mais baixo de 2026 e a primeira vez que atingiu esse patamar desde 19 de dezembro.

Ele voltou para “Medo Extremo” na quinta-feira, após permanecer em território de “Medo” desde 20 de janeiro.

Nível de sentimento cripto pode estar preparando o “terreno para um repique”

A Santiment disse que o medo persistente no mercado pode sinalizar que uma reversão está no horizonte.

“Historicamente, os mercados cripto se movem na direção oposta às expectativas da multidão. Quando a maioria está convencida de que os preços vão cair ainda mais, isso frequentemente prepara o terreno para um repique”, afirmou a Santiment.

Os comentários vêm no momento em que o bitcoin caiu quase 7% nos últimos sete dias, enquanto o ether recuou mais de 9%, sendo negociados a US$ 83.950 e US$ 2.690, respectivamente, de acordo com o CoinMarketCap.

O bitcoin não é negociado acima do nível psicológico de US$ 100.000 desde 13 de novembro, com a prolongada consolidação abaixo desse patamar levando analistas a questionarem se o mercado cripto entrou em uma fase de bear market.

Sentimento do mercado cripto é apenas um “soluço”, diz executivo

O analista cripto Benjamin Cowen disse em um vídeo na quinta-feira que a forte expectativa de uma “rotação massiva” de metais como ouro e prata para cripto pode estar equivocada. Ele enfatizou que a rotação para o Bitcoin “provavelmente não vai acontecer” no curto prazo.

Outros apontaram desenvolvimentos da indústria como um motivo para acreditar que os níveis atuais de sentimento podem ser temporários.

O diretor de negócios da Coinbase, Shan Aggarwal, disse em uma publicação no X na sexta-feira que, apesar do sentimento estar “em baixa”, “os sinais estão lá, se você estiver prestando atenção”.

“Os players tradicionais estão reforçando suas equipes”, disse Aggarwal, apontando que várias instituições financeiras tradicionais, como MasterCard, PayPal, American Express e JPMorgan, publicaram vagas de emprego relacionadas a criptomoedas.

“É só um soluço, estamos apenas começando”, afirmou Aggarwal. O CEO da Bitwise, Hunter Horsley, disse em uma publicação no X no mesmo dia: “O setor está avançando rapidamente rumo ao mainstream”.

