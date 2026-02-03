Ela começou a empreender aos 13 anos — hoje sua marca de cafés já conquistou Nova York

O que começou como um café em Nova York se transformou em uma marca reconhecida em diferentes cidades, com identidade forte e clientes fiéis.

À frente do Maman, Elisa Marshall construiu um negócio baseado em experiência, atenção aos detalhes e decisões estratégicas que equilibram personalização e escala, um desafio central para empresas em expansão. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Uma ideia que nasceu da experiência pessoal

O empreendedorismo entrou cedo na vida de Elisa Marshall. Ainda adolescente, ajudava os pais a vender antiguidades no eBay e organizava barraquinhas de limonada. Anos depois, já vivendo em Nova York, a distância de casa e a saudade do ambiente familiar deram origem à ideia do Maman.

O conceito partiu da criação de um espaço acolhedor, que funcionasse como uma extensão do lar em meio à rotina acelerada da cidade. O nome escolhido “Maman”, que significa “mãe” em francês reforça essa proposta emocional aplicada a um modelo de negócio urbano.

Diferenciação construída nos detalhes

Desde o início, o Maman rompeu com o padrão dos cafés de estética industrial comuns em Nova York. Marshall reuniu sua experiência em moda, gastronomia e design de interiores para criar ambientes que transmitissem conforto e familiaridade.

Cada xícara, prato e cadeira foi escolhido de forma proposital para compor um visual “habitado”. A decisão elevou o custo inicial e aumentou a complexidade da operação, mas ajudou a diferenciar a marca e a criar uma experiência memorável para o cliente.

Crescer sem perder identidade exige escolhas estratégicas

Com a expansão do Maman, surgiu um desafio central: o que padronizar e o que manter personalizado. Mesas e cadeiras passaram a seguir um padrão para viabilizar a escala, enquanto a icônica coleção de porcelanas continuou variada e única em cada unidade.

Essa decisão reflete um princípio fundamental para negócios em crescimento: padronizar processos essenciais para controlar custos e operação, sem abrir mão dos elementos que definem a identidade da marca.

A marca se estende para além do espaço físico

A experiência artesanal do Maman não se limita às lojas. A presença digital segue o mesmo padrão visual e narrativo. E-mails, redes sociais e até embalagens de delivery mantêm coerência em fontes, cores e tom de voz.

A consistência visual e de comunicação reforça o posicionamento da marca e contribui para o reconhecimento, um ativo intangível relevante para empresas que buscam expansão sustentável.

