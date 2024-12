DeFi: setor ganha carteira na Mynt, do BTG, com rendimento de 10% nas primeiras 24 horas

A Mynt, plataforma de criptomoedas do BTG Pactual, anunciou na última quarta-feira, 4, o lançamento de uma carteira de investimentos focados exclusivamente em finanças descentralizadas, ou “DeFi”, segmento das criptomoedas que busca trazer serviços financeiros à tecnologia blockchain.

A Carteira DeFi integra um vasto rol de oportunidades de investimento oferecidos pela Mynt. Anteriormente, a plataforma já oferecia carteiras para os perfis de investimento conservador, moderado e sofisticado. Todas elas são compostas por diversos criptoativos em porcentagens diferentes, selecionados e rebalanceados mensalmente por especialistas.

Em outubro, o BTG anunciou que carteira recomendada para o perfil moderado rendeu o dobro do S&P 500 e teve desempenho superior à outros investimentos tradicionais, como o CDI, Ibov, dólar e o ouro.

Carteira DeFi da Mynt

O lançamento da Carteira DeFi marca a crença do BTG na tese de finanças descentralizadas. Além disso, o setor deve apresentar um crescimento significativo no futuro, de acordo com os especialistas da Mynt.

"Acreditamos firmemente que as finanças descentralizadas (DeFi) representam a próxima grande evolução no universo financeiro. DeFi está revolucionando a forma como as transações financeiras são realizadas, eliminando intermediários e promovendo transparência e acessibilidade. Investir em DeFi é apostar em inovação, eficiência e na democratização dos serviços financeiros", disse a Mynt em um comunicado.

Apenas nas primeiras 24 horas, a Carteira DeFi apresentou um rendimento de 10%, de acordo com informações da Mynt.

