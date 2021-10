Após susto, preço do bitcoin volta a subir: veja como proteger seus ganhos

Por Lucas Costa*

O bitcoin atingiu sua máxima histórica na última semana e chegou a ser cotado em US$66.999 na Coinbase. A excelente estreia do primeiro ETF de criptoativos dos EUA gerou otimismo no mercado. O surgimento desse tipo de produto abre portas para mais inserção das criptos dentro de um ambiente regulado, enquanto novos pedidos de ETF já estão na trilha para aprovação pela SEC.

No gráfico diário, observamos o teste do topo histórico dos US$64.745 e correção nesse patamar de preço. A região citada é uma importante região, representando o topo histórico, que foi atingido anteriormente em 14 de abril de 2021. A tendência de curto e médio prazo segue de alta, apesar de estar em um nível de resistência importante. A ferramenta de retrações de Fibonacci pode ser usada ligando o fundo do dia 21 de setembro de 2021 (US$39600) com o topo do dia 20 de outubro de 2021 (US$66.999), com o objetivo de identificar regiões de correção do movimento baseadas em proporções de Fibonacci. Dito isso, as retrações de 38,2% em US$56.532 e 61,8% em US$50.065 (caso a tendência se enfraqueça) podem ser bons pontos de posicionamento, uma vez que permite um stop curto e um upside interessante até o teste do topo histórico. É importante ressaltar que o rompimento do topo histórico projeta alvos em US$78.345 (projeção de 141,4%) e US$83.930 (161,8%).

A expectativa é de continuidade da tendência de alta, porém, é importante aguardar uma correção, dado a proximidade da resistência do topo histórico. O cenário de correção até as retrações de Fibonacci pode garantir um melhor risco-retorno, sendo que o principal suporte é a média móvel de 200 períodos em US$45.650. A dica para quem já está posicionado é de subir stops para próximo dos US$54.000, protegendo parte de seus ganhos.

Ethereum (ETH/BTC)

O ether subiu 7,15% na semana passada e é negociado a 0,06576BTC, seguindo lateralizado no médio prazo. O preço trabalha próximo da média móvel de 200 períodos (rosa), nível importante de suporte. No gráfico diário, observamos que o principal suporte é a região dos 0,06015BTC, onde compradores voltam a atuar. No curto prazo, a expectativa é de um teste de resistência dos 0,07885BTC, uma vez que o preço já trabalha acima da média móvel de 21 períodos (azul).

Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

