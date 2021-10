O que levou o bitcoin a um novo recorde de preços?

Impulsionada pelo início das negociações do primeiro ETF de futuros de bitcoin nos EUA, a principal criptomoeda do mundo iniciou um forte movimento de alta, responsável por levar o preço do ativo à um novo recorde de preços, ultrapassando a faixa dos 66 mil dólares. Apesar de ter uma grande importância nesta alta, o ETF de futuros não é o único fator por trás deste movimento, que pode representar uma nova etapa para o setor.

Mas quais são os outros motivos por trás do aumento nos preços do bitcoin? Quais são as maiores diferenças desse para outros movimentos de alta? E por que o setor aparenta estar mais maduro?

Nesta edição do podcast do Future of Money, Nicholas Sacchi e Lucas Yamamoto discutem sobre o novo recorde de preços atingido pelo bitcoin e explicam quais são os fatores por trás da alta e por quais motivos o mercado demonstra sinais de amadurecimento

