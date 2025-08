Após Pix e Drex, Galípolo quer evitar que Banco Central "vire vítima do próprio sucesso"

Gabriel Galípolo, novo presidente do Banco Central do Brasil, participou do primeiro dia do Blockchain.RIO, evento focado na tecnologia que ocorre nesta quarta-feira, 6, no Rio de Janeiro. À frente da autoridade monetária, Galípolo pretende garantir a excelência de destaques da agenda de inovação do Banco Central, como o Pix e o Drex, mas disse querer evitar que autarquia “vire vítima do próprio sucesso”.

Em funcionamento no Brasil desde 2020, o Pix é um sucesso de adoção no Brasil, inspirando autoridades monetárias de outros países e até mesmo gerando polêmica entre o governo de Donal Trump, nos Estados Unidos.

O Drex, ainda em desenvolvimento, pretende ser a infraestrutura digital das finanças brasileiras, com uma moeda digital de banco central (CBDC, na sigla em inglês), promovendo transações programáveis e a tokenização de ativos digitais. Ambos os projetos tiveram grande avanço durante o mandato de Roberto Campos Neto e agora foram assumidos por Gabriel Galípolo.

“É uma oportunidade enorme estar aqui, podendo dialogar e apresentar o que é a Agenda Evolutiva do Banco Central e dizer que todas essas inovações, tudo isso que o Banco Central fez, são conquistas do Brasil. O Banco Central do Brasil tem uma demanda enorme, com várias outras autoridades, para fazer parcerias, para poder entender o que o Banco Central do Brasil conseguiu fazer como ele continua a fazer. Então, é algo que a gente tem que ter orgulho, mas acima de tudo precisamos zelar”, disse Galípolo durante sua participação no Blockchain.RIO.

“Zelar para que o Banco Central possa conseguir ter estrutura, ter recursos, ter um arcabouço legal, funcional, para que ele possa conseguir continuar entregando para a população e ser visto no nível de excelência que ele consegue entregar e que o Banco Central não se torne vítima do seu próprio sucesso. Como eu falei no início, é muito raro os banqueiros centrais estarem dispostos, os indivíduos da inovação, a fazerem coisas diferentes e novas, que muitas vezes passam por erros. E vocês sabem o quão difícil especialmente é um setor público passar por isso”, acrescentou.

O Banco Central correu esse risco e conseguiu entregar para a população brasileira muita coisa. Mas é importante que a gente siga avançando e consiga dar as funções para que o Pix continue sendo o sucesso que é e que existam novas inovações e novos serviços para facilitar. O sucesso do Pix, é o sucesso do engajamento da sociedade e participantes”, concluiu.

