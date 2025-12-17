Após 'explosão' em 2024, criptomoedas meme perdem 70% do valor em 1 ano

Criptomoedas meme: valor do segmento despencou em 1 ano (Reprodução/Reprodução)
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 16h05.
As criptomoedas meme, ou memecoins, já são famosas por estarem entre os ativos mais voláteis do mercado cripto, e o grupo confirmou a fama desde a última "explosão" de preços a partir do final de 2024. Um levantamento da plataforma CoinGecko aponta que, em menos de um ano, o segmento perdeu dois terços do seu valor.
Dados reunidos pela plataforma indicam que o segmento de memecoins atingiu o seu maior valor da história em dezembro de 2024, chegando a uma capitalização de mercado total de US$ 150,6 bilhões. À época, o volume negociado desses ativos chegou a saltar 760% e bater os US$ 87 bilhões por dia.
Entretanto, um ano depois, o cenário para o segmento é bastante diferente. Atualmente, a capitalização total das criptomoedas meme é estimado em pouco mais de US$ 47 bilhões, uma queda de quase 70%. Já o volume diário atual está em menos de US$ 5 bilhões.
Além disso, uma única memecoin concentra quase metade do valor de todo o segmento. A dogecoin, primeira criptomoeda do grupo, é avaliada em cerca de US$ 20 bilhões. Também reforçando essa concentração, três outras memecoins - a shiba inu, a trump e a pepe - somam mais US$ 6 bilhões em capitalização.
A avaliação do CoinGecko é que a disparada das criptomoedas meme em 2024 foi sustentada por uma alta liquidez, o lançamento de plataformas que facilitaram a criação desses ativos e a força de narrativas no mercado que atraíram investidores, como as memecoins ligadas às eleições dos Estados Unidos.
As memecoins são ativos sem valor intrínseco e criados para fazer referência a celebridades, atletas, políticos, memes e outros temas em alta, aproveitando-se dessa popularidade para atrair investidores. E o grande problema de 2025 foi a falta dessas narrativas no mercado.
No auge do "hype" em torno do segmento, o próprio presidente Donald Trump chegou a lançar uma criptomoeda meme própria, a trump. Mas, desde então, o grupo de ativos entrou em uma queda livre, devolvendo praticamente todos os ganhos obtidos no final de 2024.
O CoinGecko ressaltou que mesmo a crescente clareza regulatória para o mercado de criptomoedas não beneficiou o segmento.
Na prática, o mercado conta com uma barreira de entrada pequena para esses ativos, mas os dados mostram que a sobrevivência de longo prazo dos projetos a partir de uma liquidez sustentável segue como o grande desafio, levando à intensa volatilidade de preço característica do segmento.
