Após 6 anos, governo da Venezuela encerra projeto de 'criptomoeda do petróleo'

A criptomoeda Petro nacional venezuelana deixará de operar nesta segunda-feira, 15 de janeiro, segundo reportagens. A moeda foi criada em 2018 para ajudar o país a escapar das sanções dos Estados Unidos, mas nunca foi amplamente utilizada.

O encerramento do Petro (PTR) teria sido anunciado no site governamental dedicado à moeda, mas esse site não estava acessível no momento da redação deste artigo. A parte administrativa do site venezuelano Patria, supostamente o único local onde o Petro era negociado, é acessível apenas por senha.

A criptomoeda estatal apoiada pelo petróleo foi lançada depois que o bolívar fiduciário caiu drasticamente sob a pressão das sanções dos Estados Unidos e depois que o bitcoin já havia conquistado uma posição firme no país. A emissão do Petro foi ordenada pelo presidente Nicolás Maduro, mas contestada pelo parlamento .

A moeda alcançou plena funcionalidade em 2020, mas nunca foi negociada no exterior, apesar dos esforços do governo Maduro para promovê-la junto aos dez estados membros da Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América (ALBA).

Foram feitas tentativas para incentivar a sua utilização também no mercado interno, mas nunca teve curso legal, o que significa que a sua aceitação não era obrigatória. Nem mesmo o Banco de Venezuela, o maior banco do país, aceitaria o Petro sem uma ordem presidencial que o obrigasse a fazê-lo.

Em junho de 2020, a Imigração e Alfândega dos EUA emitiu uma recompensa de US$ 5 milhões pela captura de Joselit Ramirez Camacho, que chefiava a Superintendência Nacional de Criptoativos, que supervisionava o Petro. Ele foi acusado de ter vínculo com o comércio internacional de entorpecentes.

Ramirez Camacho foi preso na Venezuela em março de 2023 sob acusações de impropriedades financeiras na indústria petrolífera nacional, e a agência que ele chefiava foi fechada para reorganização. Seu fechamento foi posteriormente prorrogado até março de 2024. A investigação da agência também resultou no fechamento de exchanges de criptomoedas e operações de mineração no país.

A Petro não era uma moeda digital do banco central (CBDC). O Banco Central da Venezuela anunciou planos para criar um CBDC em 2021, mas esses planos nunca se concretizaram.