Aplicativos de banco poderão usar ChatGPT para auxiliar usuários

Durante a Febraban Tech 2024, importante evento de tecnologia e finanças realizado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a inteligência artificial e seus impactos no setor bancário foi o tema principal. Nesse sentido, a Evertec + Sinqia apresentou uma solução que pode integrar o famoso ChatGPT aos aplicativos de bancos para facilitar o acesso do usuário a dados.

A solução promete integrar o ChatGPT com contas de pagamento para melhorar a experiência do usuário. Dessa forma, o usuário que assim autorizar, poderá solicitar operações bancárias e dados em uma simples conversa com o programa de inteligência artificial, sem precisar buscar por isso sozinho no aplicativo.

De acordo com a Evertec + Sinqia em um comunicado, a solução foi desenvolvida com objetivo de simplificar consultas e informações sobre a conta ou cartão a partir da troca de mensagens entre o usuário e a assistente virtual. Será possível perguntar à IA “Quanto gastei no último ano?”, “quanto gastei no último mês em farmácia?”, entre outros, tanto em português quanto em qualquer idioma.

O chatbot ainda simula uma interação humana, baseada em diversas fontes e com o recurso de RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback - Feedback Humano em Aprendizado por Reforço). Esse recurso permite que a plataforma adapte respostas com base nas interações realizadas com os usuários.

IA é "indispensável" para pagamentos

“É importante discutir e demonstrar que a IA é um caminho indispensável para o setor de pagamentos e que esse ambiente pode ser seguro, prático e lucrativo. Acreditamos que os processos precisam ser mais simples, assim podemos apoiar empresas de diversos segmentos. Essa abordagem proativa reflete o compromisso da empresa em permanecer na vanguarda do setor de pagamentos, oferecendo soluções inovadoras e alinhadas com a evolução dos clientes e do mercado em geral”, disse Daniel Oliveira, vice-presidente de pagamentos.

À EXAME, Daniel acrescentou que a novidade pode revolucionar a forma como os aplicativos de bancos são utilizados:

“Percebemos que existe uma tendência em utilizar cada vez mais a inteligência artificial para essas questões. É provável que no futuro tenhamos menos telas e menos botões nos aplicativos, que hoje têm muitos caminhos que as pessoas precisam aprender para poder utilizar. Com a IA, as pessoas vão poder falar o que querem e ter um mecanismo por trás que nos ajuda a traduzir uma frase para um caminho interno no software. Estamos muito satisfeitos com os testes e recebemos um feedback muito positivo. É uma tecnologia promissora que será utilizada por muita gente”.

