Aplicativo lança ferramenta para transformar fotos de celular em NFTs

O aplicativo Nodle lançou uma nova funcionalidade que vai permitir aos usuários criar tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) utilizando apenas seus celulares. Qualquer foto da galeria de um dispositivo móvel poderá ser convertida em um criptoativo, que contará com geolocalização após ser incluído no blockchain Polkadot.

O projeto faz parte do ecossistema Polkadot e é focado em potencializar a Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês). Através de seu app, a rede utiliza a conexão Bluetooth de diferentes aparelhos móveis para permitir que empresas se conectem a dispositivos com baixo custo. Dados do site Parachains.info apontam que 5 milhões de aparelhos, em 100 diferentes países, já usam o aplicativo Nodle Cash.

Ao fornecerem suas conexões por Bluetooth, os usuários são recompensados através do token nativo da rede, o Nodle Cash (NODL). Agora, esses tokens poderão ser usados para transformar fotos em NFTs, registrados dentro da rede desenvolvida pelo projeto, anunciou a empresa em um comunicado.

Em um teste feito pelo Cointelegraph Brasil, a criação de um NFT teve o custo 100,56 NODLs, além de 1,56 NODL para custear as taxas cobradas pela rede em operações. Considerando a cotação de US$ 0,0043 para o token, obtida na última terça-feira, 14, o custo total foi de US$ 0,43.

Opções para usuários

Carolina Melo, diretora de Marketing do Nodle, afirma que o objetivo da ferramenta é criar experiências entre o mundo físico e o digital. Melo defende que a nova funcionalidade do aplicativo pode ser explorada por diferentes profissionais, como fotógrafos, jornalistas, marketeiros e artistas.

“A ideia surgiu por um apelo da nossa comunidade, desejando explorar todo o potencial da nossa rede a partir do compartilhamento de experiências únicas”, diz. Além de possibilitar a criação de um NFT, o aplicativo Nodle também permitirá a armazenagem e negociação desses tokens, agindo como um marketplace para os criptoativos gerados.

“A Nodle está trabalhando arduamente para adicionar mais opções de personalização para os usuários, bem como para que, no futuro, os usuários possam transformar vídeos curtos em NFTs. Estamos em fase de análise dos feedbacks, sempre buscando melhorar a experiência dos usuários e integrar a novidade a outras plataformas”, explica Melo. O novo recurso será disponibilizado em uma versão beta para usuários de smartphones com sistema Android e iOS.

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok